Роботодавці отримали 108 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців, – Мінекономіки

Держава вже компенсувала роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Через бойові дії мільйони українців змушені були переїхати до безпечніших регіонів країни і більшість з них втратили роботу. Ми допомагаємо їм працевлаштуватись на новому місці. Зокрема, уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців. На сьогодні понад 6,6 тис. підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію. Вже виплачено 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тис. переселенців", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, з квітня уряд запровадив програму стимулювання бізнесу брати на роботу внутрішніх переселенців з метою пришвидшення їх адаптації та підвищення рівня зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб держава виплачує підприємцю компенсацію у 6 500 грн упродовж двох місяців.

Згідно з умовами програми, компенсація за працевлаштування ВПО надається роботодавцю, який взяв на роботу таку особу із заробітною платою не меншою за мінімальну (6 500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за четвертий квартал 2021 року або весь 2021 рік та не є неприбутковою організацією.

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі "Дія". Через п'ять днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.

Раніше повідомлялося, що Кабмін перевів нарахування виплат за розміщення переселенців у електронний формат.