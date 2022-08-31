Кількість держслужбовців зменшилася з початку повномасштабної війни всього на 5%

Загальна ж кількість держслужбовців в Україні становить 168 140 осіб, з початку повномасштабної війни вона зменшилась на 5%.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

Водночас Немчінов навів статистичні дані про склад держслужбовців у період воєнного стану, відповідно до яких кількість вакантних посад становить 33 502 особи.

"Кількість звільнених держслужбовців з початку року становить 11 877 осіб. За період воєнного стану ця цифра становить 8 479 осіб", – поінформував Немчінов.

Відповідаючи на запитання про те, яких саме фахівців нині бракує, він зазначив: "Щодо конкретних фахівців – у кожному органі своя специфіка і свій рівень плинності кадрів. Сказати на загал, що не вистачає саме ось таких фахівців, неможливо".