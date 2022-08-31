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Кількість держслужбовців зменшилася з початку повномасштабної війни всього на 5%

чиновники,госслужба

Загальна ж кількість держслужбовців в Україні становить 168 140 осіб, з початку повномасштабної війни вона зменшилась на 5%.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

Водночас Немчінов навів статистичні дані про склад держслужбовців у період воєнного стану, відповідно до яких кількість вакантних посад становить 33 502 особи. 

"Кількість звільнених держслужбовців з початку року становить 11 877 осіб. За період воєнного стану ця цифра становить 8 479 осіб", – поінформував Немчінов.

Відповідаючи на запитання про те, яких саме фахівців нині бракує, він зазначив: "Щодо конкретних фахівців – у кожному органі своя специфіка і свій рівень плинності кадрів. Сказати на загал, що не вистачає саме ось таких фахівців, неможливо".

Автор: 

реформи (337) держслужбовці (104) зарплата (1115) Немчінов Олег (35)


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Що скоротили вакансії, і ті посади на які нема бажаючих серед родичів та друзів???
Ану попробуйте попасти на ті вакансії...
Попередніки в 2017 році придумали, а нинішні підтримали, такі умови "Конкурсів" при яких на посади попадають тільки свої. ПІсля Інституту СВОГО Можна відразу брати хоч в Зами Мністра...
Знищено показник стажу, потребу попереднього досвіду на вищі посади і практику карєрного росту. От і все.
ДУМАЮ, що через 5 років на всіх ДЕРЖпосадах буть тільки родичі і любі друзі...
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11.09.2022 20:59 Відповісти

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