"Укравтодор" відновив проїзд через 50 знищених війною мостів

"Укравтодор" відновив проїзд через 50 мостів, знищених внаслідок розв’язаної Росією війни проти України.

Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"Нам вдалося відновити проїзд через 50 мостів, знищених під час війни. У Сумській області транспорт поїхав по відбудованому мосту в Конотопському районі. Разом із Державною спеціальною службою транспорту "Укравтодор" з’єднав за допомогою відбудови кілька районів прикордонної області", – написав Івко.

Міст став 50 штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення вдалося відновити рух.

"Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи. Та стратегічні об’єкти, де рух вантажного транспорту надзвичайно важливий для життєдіяльності країни й немає альтернативи, відбудовуємо повністю. Таким був міст на Конотопщині. Відтепер до людей почнуть курсувати автобуси, а урожай фермери зможуть швидко довезти до місць зберігання та перероблення", – зазначив Івко.

Він нагадав, що від початку війни 15 областей України зазнали інфраструктурних руйнувань. Росія завдала дорожній галузі збитків на 958 млрд грн. Пошкоджено та знищено майже 25 тис. кілометрів доріг та 311 штучних споруд.