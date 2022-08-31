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Кількість користувачів "Дії" з початку повномасштабної війни зросла на 4 мільйони

дія

Число користувачів програми "Дія" за останні півроку збільшилося на 4 млн користувачів, що становить майже 30% від довоєнного показника.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні в "Дії" налічується 18 млн користувачів. Якщо порівнювати з періодом до лютого 2022 року, тоді ми мали 14 млн користувачів", – сказав Федоров.

За його словами, позитивний тренд на цифровізацію зберігається.

Як повідомлялося, з 31 серпня в застосунку "Дія" користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською та послуга шерингу авто.

Також Міністерство цифрової трансформації України планує запустити можливість купівлі військових облігацій у додатку "Дія".

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електронні документи (319) Дія (616)


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