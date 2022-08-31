Президентка Молдови закликала максимально економити газ через підвищення цін "Газпромом"

Президентка Молдови Майя Санду закликала громадян країни максимально знизити споживання газу протягом цьогорічного опалювального сезону на тлі побоювань, що "Газпром" припинить подачу газу республіці.

Про це вона заявила в інтерв'ю радіостанції Vocea Basarabiei, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є ризик, що "Газпром" перекриє постачання газу. Однак навіть якщо нас не відключать, тенденція така, що ціни на газ стануть непідйомними", – сказала Санду.

Вона закликала населення в цій ситуації максимально зменшити споживання газу в холодний період часу.

"Ми намагаємося зробити це для опалювальної системи в Кишиневі, де ми можемо використовувати мазут. Молдова зіткнулася з кризою енергетичних ресурсів, тому що раніше дуже мало було зроблено щодо відновлюваних джерел енергії. У ситуації гострої кризи результати не можуть бути визначними", – зазначила Санду.

За словами президентки Молдови, газ на ринку є, але за дуже високими цінами, і дуже складно знайти енергоресурси за нижчою ціною.

"Уряд оголосив про програму підтримки населення. Сподіваюся, ми зможемо допомогти незаможним, щоб пережити цей складний період", – додала президент.

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Напередодні віце-прем'єр Молдови, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину та голова "Газпрому" Олексій Міллер обговорили питання постачання газу та проведення аудиту історичного боргу "Молдовагаз" перед "Газпромом". За словами Спину, "Газпром" підтвердив обсяги постачання газу Молдови на вересень і продовжив термін проведення аудиту до 1 жовтня. Молдова просить продовжити термін проведення аудиту до 31 березня 2023 року.

Згідно з формулою, затвердженою в договорі, ціна газу, що постачається "Газпромом" для Молдови, склала $450 за тисячу кубометрів у листопаді 2021 року, у грудні – $550, у січні 2022 року – $647, у лютому – $564, у березні – $547, квітні – $1193, у травні – $920, у червні – $880, у липні – $980, у серпні – $1458,5. Прогнозна ціна на вересень – $1881.