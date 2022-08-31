Нацкомісія знову оштрафувала чотири обленерго за порушення строків приєднання до мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала на 170 тис. грн "ДТЕК Київські регіональні електромережі", на 140 тис. грн АТ "Чернігівобленерго", а також на 85 тис. грн ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "Хмельницькобленерго" кожну через затягування термінів приєднання споживачів до електромереж

Відповідні рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 серпня на підставі позапланових невиїзних перевірок діяльності названих операторів системи розподілу (ОСР), , повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як і на засіданні комісії 23 серпня, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" при цьому знову оштрафували двічі з накладенням штрафів по 85 тис. грн за двома актами перевірок з аналогічними порушеннями.

При цьому члени НКРЕКП звернулися до генерального директора "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталія Шайди із пропозицією запровадити практику своєчасного підписання з клієнтами додаткових угод про продовження термінів приєднання до мереж, щоб уникнути звернень споживачів до комісії та накладення штрафів з її боку.

"Я стою на такій позиції, щоб ми разом із комісією та ліцензіатом ("ДТЕК Київські регіональні електромережі", – ред.) допомогли йому вирішити проблему щодо адміністрування цього процесу (укладання додаткових договорів на приєднання, – ред.), тому що на мою думку, така масовість (порушень, – ред.) пов'язана не з недбайливістю нашого ліцензіата, а з тим, що він не зовсім правильно адмініструє ці речі", – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Водночас, за словами Шайди, компанія укладала додаткові договори з клієнтами щодо актів, які розглядав регулятора.

Утім, у "ДТЕК Київські регіональні мережі" не згодні з рішенням регулятора, щодо нарахування компанії штрафів у сукупному розмірі 170 тис.грн за порушення термінів приєднання до електромереж клієнтів.

"Компанія надала замовникам приєднань, яких стосувалась перевірка, всі послуги у повному об’ємі. Крім того, клієнти відкликали свої скарги, що стали причиною перевірок", – кажуть у компанії.

Також зазначається, що компанія надала Регулятору пояснення та заперечення по кожному зауваженню та закликає Нацкомісію переглянути рішення.

Стосовно порушень в питаннях приєднання в 2021 році, які стали причинами штрафів, компанія зазначає, що в 2021 році кількість заявок на приєднання до електромереж збільшилась вдвічі.

"Однак через пандемію Covid-19 робота ДТЕК Київські регіональні електромережі значно ускладнилась. Разом з тим, компанія зробила все можливе, щоб клієнти отримали свої послуги своєчасно, або з мінімальними затримками", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, НКРЕКУ на засіданні 23 серпня оштрафувала за аналогічні порушення, окрім "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ще чотири компанії.