Франція зможе обійтися без російського газу взимку, – регулятор

Зупинка постачання російського газу "Газпромом" французькій енергетичній компанії Engie не позначиться істотно на енергопостачанні Франції.

Про це голова французького комітету з регулювання енергетичної галузі (CRE) Емманюель Варгон заявила в ефірі телеканалу LCI, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується постачання, обсягів, ми досить впевнені у можливості пройти зиму у Франції без російського газу", – сказала Варгон.

При цьому вона відзначила зусилля влади щодо диверсифікації постачання та активного заповнення газових сховищ.

Водночас очільниця CRE попередила, що рішення російської компанії може вплинути на ціни. Хоча, за її словами, поки що рано давати оцінки, очевидно, що "чим менше газу буде у Франції та в європейському масштабі, тим більше це збільшуватиме його ціну".

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Як повідомлялося, напередодні "Газпром" призупинив постачання газу французькій компанії Engie, пояснивши це неотриманням оплати за липень у повному обсязі.

Раніше "Газпром" повідомив французькій компанії Engie про скорочення поставок газу через "розбіжності у деяких контрактах"

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджував, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді. Однак російський монополіст досі відмовляється забирати відремонтовану турбіну, водночас зменшивши постачання газу "Північним потоком" до Європи до 20% його потужності.