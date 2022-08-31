Темпи експорту зернових відстають від торішніх удвічі, – Мінагрополітики

Темпи експорту зернових з початку поточного маркетингового року (МР, липень-червень) були в 2,17 рази нижчими за показники аналогічного періоду минулого року (за 1 липня-31 серпня 2021 року експортовано 8,6 млн тонн).

Про це йдеться в даних Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомляється, Україна з початку 2022/2023 маркетингового року експортувала 3,96 млн тонн зернових культур, серед яких 2,49 млн тонн кукурудзи (63% загального обсягу поставок), 1,14 млн тонн пшениці (29%) та 310 тис. тонн ячменю (12%).

При цьому, за даними відомства, за період 26-31 серпня на зовнішні ринки поставлено 550 тис. тонн зернових культур (110 тис. тонн щодобово), тоді як за попередній період, 19-26 серпня, – 430 тис. тонн зернових культур (61,4 тис. тонн щодобово), 11-19 серпня – 770 тис. тонн (96,2 тис. тонн щодобово), а за 5-11 серпня – 340 тис. тонн зернових культур (48,6 тис. тонн щодобово). Таким чином, середньодобові темпи експорту за минулий звітний період зросли в 1,8 раза порівняно з попереднім періодом.

Загалом з початку 2022/2023 МР та до 31 серпня 2022 року Україна експортувала 1,14 млн тонн пшениці (вчетверо менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 310 тис. тонн ячменю (у 8,9 разів менше), 0,5 тис. тонн жита (у 25 разів менше) та 11,9 тис. тонн борошна (вдвічі менше). Проте темпи експорту кукурудзи перевищили минулорічні обсяги – її вивезено 2,49 млн тонн, що вдвічі перевищує показники 2021/2022 МР.

Усього за період 26-31 серпня на зовнішні ринки поставлено 310 тис. тонн кукурудзи, 202 тис. тонн пшениці, 36 тис. тонн ячменю, 0,1 тис. тонн жита та 1,8 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося, в 2021/2022 МР Україна експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів. На зовнішні ринки поставлено 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше за показники 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%) , 70,9 тис. тонн муки (-44,1%).

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує у вересні експортувати "зерновим коридором" 3 млн тонн агропродукції тільки з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".