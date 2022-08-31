Німеччина підтримає восьмий пакет санкцій проти Росії, – очільниця МЗС

Німеччина підтримає запровадження нового, вже восьмого з початку повномасштабного вторгнення в Україну пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила під час зустрічі очільників МЗС країн ЄС у Празі, повідомляє Deutsche Welle.

Водночас вона не уточнила жодних подробиць майбутніх санкцій, наголосивши, що для Німеччини важливо зберігати довгостроковий санкційний тиск на Росію, і це насамперед має поширюватись на енергоносії.

На думку експертів, Німеччина наполягатиме насамперед на запровадженні максимальної планки для світових цін на російську нафту. Це має змусити Росію продавати свою нафту таким великим покупцям як Індія дешевше. У результаті це має заспокоїти ситуацію на нафтових ринках водночас зменшивши доходи Москви для фінансування війни проти України.

Для встановлення планки цін може знадобитися пов'язати її з цінами на важливі послуги з транспортування нафти. Зокрема, послуги зі страхування перевезення російської нафти можуть вивести з-під санкцій у разі дотримання планки цін на неї. Аналогічні правила може бути запроваджено і для судноплавних компаній, котрі займаються транспортуванням російської нафти.

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Як повідомлялося, у червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.

При цьому країни "Великої сімки" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів з Росії. При цьому відмова від нафти займе ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Угорщина домоглася виключення з ембарго на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Поступки були зроблені і Словаччині, яка також зможе продовжити імпорт нафти з Росії трубопроводом.

Загалом через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже сім пакетів санкцій проти РФ. Останній з них включав заборону на імпорт російського золота і посилення контролю за експортом передових технологій і товарів подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях.