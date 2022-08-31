Оператор ГТС отримав минулого року прибуток на 20 мільярдів

Чистий прибуток ТОВ "Оператор ГТС України" у 2021 році, за неаудованими даними, зменшився на 0,5% або на 0,1 млрд грн, порівняно з 2020 роком, до 20,3 млрд грн.

Про це голова компанії Сергій Макогон повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, чистий дохід оператора минулого року становив 51 млрд грн порівняно з 57,6 млрд грн у 2020 році.

Водночас сплата податків Оператором ГТС у 2021 році зросла на 25,4% порівняно з 2020 роком – до 15,8 млрд грн, а за перше півріччя 2022 року вона становила 6,8 млрд грн.

Макогон також уточнив, що з 48 млрд грн, які оператор має виплатити АТ "Укртрансгаз" як компенсацію недоотриманого доходу, на рахунки "Укртрансгазу" вже спрямовано майже 40 млрд грн.

"З них 30 млрд грн було сплачено у 2021 році і 10 млрд грн – у 2022 році. Ці платежі теж слід розглядати як квазідивіденди, тому що вони були спрямовані на фінансову підтримку "Нафтогазу" для закупівлі газу. Тому сумарно Оператор ГТС сплатив живими грошима у вигляді податків, дивідендів та квазідивідендів майже 75 млрд грн з початку 2020 року", – додав голова компанії.

Як повідомлялося, транзит газу через ГТС України у 2021 році становив 41,6 млрд кубометрів, що на 25,4% менше, ніж у 2020 році (55,8 млрд куб. м).

Загалом у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії (40 млрд куб. м відповідно до контракту, ще 4,4 млрд куб. м – на місячних та добових аукціонах), але використано лише 41,6 млрд куб. м.

У підсумку потужності української ГТС у 2021 році було використано менш ніж на 30%.