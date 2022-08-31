Мінцифри анонсувало тестування "Доступної іпотеки" в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації України планує незабаром запустити можливість надання послуги "Доступна іпотека" в додатку "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми також працюємо над послугою "Доступна іпотека" і плануємо її запустити з 1 жовтня. Це в принципі зміна філософії щодо отримання іпотеки: не буде ходінь банками, збору документів. Ви просто за кілька кліків відправляєте інформацію до банківської інстанції та отримуєте відповідь, на яку суму ви можете отримати іпотеку", – сказав Федоров.

За його словами, вже у вересні планується запуск "Доступної іпотеки" до бета-тестування.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні заявив, що з 1 жовтня в Україні має запрацювати державна програма "Доступна іпотека" під 3% річних, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.