Фінляндія закриє чотири залізничні станції на кордоні з Росією

Залізнична компанія Фінляндії VR Transpoint до кінця 2022 року закриє чотири станції для вантажних перевезень на кордоні з Росією.

Про це повідомила старша віцепрезидентка VR Group Лаура Ансахар'ю, передає Інтерфакс-Україна.

"Зміни будуть реалізовані до кінця 2022 року, коли вантажні перевезення на Схід також припиняться", – сказала Ансахар'ю.

Будуть закриті пункти вантажних перевезень Вайніккала та Іматранкоскі у Південній Карелії, Ніїралу у Північній Карелії та Вартіус у регіоні Кайнуу. Крім того, припиниться виконання деяких завдань, пов'язаних зі східним сполученням.

Підготовка до реорганізації залізничного сполучення з Росією розпочалася навесні цього року, після того, як VR Group через вторгнення РФ в Україну та економічні санкції Євросоюзу у відповідь на військову агресію Росії в Україні вирішила припинити вантажні перевезення через фінсько-російський кордон.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готова ще більше посилити санкції щодо Росії.