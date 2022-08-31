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У "Дії" з’явиться можливість придбати військові облігації

дія

Міністерство цифрової трансформації України планує запустити можливість купівлі військових облігацій у додатку "Дія"

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз працюємо над, мабуть, ключовою для нас послугою – над військовими облігаціями. У додатку "Дія" буде можливість підтримати Збройні Сили України, купити облігації", – сказав Федоров.

За його словами, оновлення, що включає цю послугу, планується випустити вже найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики, що відбулися 30 серпня, залучило до держбюджету майже 4 млрд грн.

Два тижні тому Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП лише 71,54 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.

Автор: 

військовослужбовці (307) облігації (1461) ЗСУ (362) Дія (616)


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