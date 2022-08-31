У "Дії" з’явиться можливість придбати військові облігації
Міністерство цифрової трансформації України планує запустити можливість купівлі військових облігацій у додатку "Дія"
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз працюємо над, мабуть, ключовою для нас послугою – над військовими облігаціями. У додатку "Дія" буде можливість підтримати Збройні Сили України, купити облігації", – сказав Федоров.
За його словами, оновлення, що включає цю послугу, планується випустити вже найближчими тижнями.
Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики, що відбулися 30 серпня, залучило до держбюджету майже 4 млрд грн.
Два тижні тому Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП лише 71,54 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.
Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.
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