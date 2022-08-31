ОП створює єдиного трейдера електроенергії на чолі з фігурантом "схем" Бутенком, – ЗМІ

Офіс президента створює чергову державну монополію єдиного трейдера електроенергії.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

Як зазначається, попри запевнення профільного міністерства, що новий гравець буде "таким самим учасником ринку, як і всі решта", із самого початку він отримує ексклюзивні умови – починаючи від необмеженого доступу до державної електроенергії і закінчуючи сумнівними угодами про відтермінування платежів за ресурс.

За словами співрозмовників ЕП в уряді, ідея створення єдиного державного трейдера електроенергії належить заступнику керівника ОП Ростиславу Шурмі.

На роль монополіста "призначене" акціонерне товариство "Енергетична компанія України".

Видання звертає увагу на особу керівника цієї компанії. Це Віталій Бутенко – колишній топменеджер ДТЕК Ріната Ахметова, якого у 2021 році звільнили з групи через невдалі торгові операції з газом.

Пізніше він створив компанію "ТЕТ-груп", яка фігурувала в"схемі" імпорту електроенергії в Україну з Білорусі.

Одна з головних переваг державного трейдера – необмежений доступ до ресурсу державної генерації – до електроенергії "Енергоатома".

"Цей трейдер діє не на ринкових умовах, для нього постійно щось придумують. Коли таке відбувається, це нічого спільного з рівними умовами не має", – говорить співрозмовник ЕП в уряді.

Для старту роботи ЕКУ закупила значний обсяг електроенергії в "Енергоатома". Але пізніше трейдер звернувся до держкомпанії з проханням відтермінувати оплату на три місяці.

"Якщо цей трейдер просить таке відтермінування, то він ніякий не трейдер. Це означає, що він просто став прокладкою", – наголосив представник однієї з компаній-учасників енергоринку.

Наступним кроком, кажуть учасники ринку, можуть стати незрозумілі експортні контракти з осіданням маржі на рахунках офшорних компаній.

У статті наголошується на тому, що після синхронізації української енергосистеми з енергосистемою ЄС, надходження від продажу електроенергії за кордон можуть сягати мільярдів доларів.