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Новини
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ОП створює єдиного трейдера електроенергії на чолі з фігурантом "схем" Бутенком, – ЗМІ

шурма

Офіс президента створює чергову державну монополію єдиного трейдера електроенергії.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

Як зазначається, попри запевнення профільного міністерства, що новий гравець буде "таким самим учасником ринку, як і всі решта", із самого початку він отримує ексклюзивні умови – починаючи від необмеженого доступу до державної електроенергії і закінчуючи сумнівними угодами про відтермінування платежів за ресурс.

За словами співрозмовників ЕП в уряді, ідея створення єдиного державного трейдера електроенергії належить заступнику керівника ОП Ростиславу Шурмі.

На роль монополіста "призначене" акціонерне товариство "Енергетична компанія України".

Видання звертає увагу на особу керівника цієї компанії. Це Віталій Бутенко – колишній топменеджер ДТЕК Ріната Ахметова, якого у 2021 році звільнили з групи через невдалі торгові операції з газом.

Пізніше він створив компанію "ТЕТ-груп", яка фігурувала в"схемі" імпорту електроенергії в Україну з Білорусі.

Одна з головних переваг державного трейдера – необмежений доступ до ресурсу державної генерації – до електроенергії "Енергоатома".

"Цей трейдер діє не на ринкових умовах, для нього постійно щось придумують. Коли таке відбувається, це нічого спільного з рівними умовами не має", – говорить співрозмовник ЕП в уряді.

Для старту роботи ЕКУ закупила значний обсяг електроенергії в "Енергоатома". Але пізніше трейдер звернувся до держкомпанії з проханням відтермінувати оплату на три місяці.

"Якщо цей трейдер просить таке відтермінування, то він ніякий не трейдер. Це означає, що він просто став прокладкою", – наголосив представник однієї з компаній-учасників енергоринку.

Наступним кроком, кажуть учасники ринку, можуть стати незрозумілі експортні контракти з осіданням маржі на рахунках офшорних компаній.

У статті наголошується на тому, що після синхронізації української енергосистеми з енергосистемою ЄС, надходження від продажу електроенергії за кордон можуть сягати мільярдів доларів.

Автор: 

Енергоатом (1194) електроенергія (4219) Бутенко (17) Новини компаній (3313) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+13
Чем зеленский лучше за путина? Оба уничтожают Украину, только один это делает ракетами и говорит,что это украинцы сами себя обстреливают а второй паразитирует внутри страны, обворовывает, создаёт подобие рашки и при этом нагло брешет всей стране о своем патриотизме
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31.08.2022 17:21
+12
і шо за х@йня?
поки війна то можна схем наліпити?
чи може хтось хоче слідом за яником у ростов тікати
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31.08.2022 17:12
+12
Ніякого єдиного трейдера! В країнах ЄС є такі трейдери?
Господи, як же ця влада задовбала з цими схемами обдирання бюджету і громадян!
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31.08.2022 17:45
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і шо за х@йня?
поки війна то можна схем наліпити?
чи може хтось хоче слідом за яником у ростов тікати
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31.08.2022 17:12 Відповісти
Зброя- монополіст дерьмак.


Енергетика- монополіст дерьмак.
ОП створює єдиного трейдера, монополіста електроенергії на чолі з фігурантом "схем" Бутенком.
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31.08.2022 17:59 Відповісти
Что??? Карман у Коломойского немного прохудился??... Надо опять покупать для него єлектроєнергию из России, по заниженым ценам!!Заодно и ворюга Архамия прибарахлится...и Зеленскому что-то перепадёт!! ******** из СН.
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31.08.2022 17:13 Відповісти
Для чого з рашки, схема вже відпрацьована, беруть атомну енергетику, за копійки, відтермінування платежів, продають населенню, збирають бабло і тютю,
атомщики піднімають хай, їм компенсують з бюджета....
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31.08.2022 19:19 Відповісти
з каломойшою треба ділитись, а тут можна свої схеми мутити без бабломойського, тим більш його можуть і Америці видати, якщо громадянство йому припинили, як його подєльнічку корбану, ну типа, щоб показати які вони класні, що не дарма допомогу отримують.
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31.08.2022 22:09 Відповісти
-не га часі про це зараз писати
-а красти?
-а красти завжди на часі
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31.08.2022 17:15 Відповісти
👍
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31.08.2022 17:16 Відповісти
Чем зеленский лучше за путина? Оба уничтожают Украину, только один это делает ракетами и говорит,что это украинцы сами себя обстреливают а второй паразитирует внутри страны, обворовывает, создаёт подобие рашки и при этом нагло брешет всей стране о своем патриотизме
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31.08.2022 17:21 Відповісти
Як би Тарас Григорович жив би сьогодні:

Хтось воює, хтось грабує, хтось неситим оком до бюджету заглядає, чи нема крихтини, щоб захапать і із нею втекти з України...
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31.08.2022 17:23 Відповісти
На якій підставі воно творить? Як хто?

Офіс Президента- постійний неконституційний орган, утворений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень.
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31.08.2022 17:40 Відповісти
Ніякого єдиного трейдера! В країнах ЄС є такі трейдери?
Господи, як же ця влада задовбала з цими схемами обдирання бюджету і громадян!
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31.08.2022 17:45 Відповісти
Если граждане Украины это разрешают , то почему нельзя их деребанить спросил ЗЕ у Ермака !

если народ терпит , то кто ему виноват ?
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31.08.2022 17:59 Відповісти
Я тебе шокую однак згідно чинного законодавства, будь-які протестні акції в країні під час війни забоонені.
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31.08.2022 20:07 Відповісти
а ще є такий пунктик конституції : " НАРОД Є ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ВЛАДИ В УКРАЇНІ")
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31.08.2022 22:19 Відповісти
А что, три года без военного положения влада меньше воровала или брехала? Мудрый 73%нарид хоть раз возмутился????
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31.08.2022 23:43 Відповісти
ні для без скандалу, ні дня без зашквару((((((((
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31.08.2022 18:02 Відповісти
Навіть Ахметов його вигнав.
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31.08.2022 18:19 Відповісти
Нічого не міняється. Як прийшли на схематозі, так на них і сидять. Гроші з повітря! Бо державне це ж нічиє! Так? Творі бардак, ми здєсь проєздом!
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31.08.2022 18:28 Відповісти
Единий трейдер,це давно забуте (РОСУКРЕНЕРГО). Ну нічого нового не змогли придумати. Одна прокладка і бабульки в один карман.Ось так керує Україною ФСБешний єрмак,в нього там на відосіках,ще числиться зе-лупінь,в ролі преза.Ось і результат під ча війни,а ще вчора протянули закон про виділення коштів на (НОВЕ ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО),так що наші ЗСУ і ще більше збідніють.Вроді ми уже це проходили перед самою війною,коли зелупінь забрала із воєнного бюджету 50 мілліардів на велике будівництво.
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31.08.2022 19:21 Відповісти
Бункерний клоун зробив неможливе: він довів усьому світу, що підчас війни можна не тільки піаритись на смертях людей, а ще й грабувати країну в колосальних масштабах, з кожним днем підвищуючи свої апетити.
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31.08.2022 20:05 Відповісти
кто то в ОП действительно думает, что он бессмертный 🤔
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31.08.2022 21:52 Відповісти
Всі трильони воруються шахраями під час війни, бо потім буде не на часі.
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31.08.2022 21:53 Відповісти

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