У "Дії" з’явилися електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською та шеринг авто
Відсьогодні в застосунку "Дія" користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською та послуга шерингу авто.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Зокрема, серед нових функцій:
- у застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову.
- Пенсійне посвідчення. Доступні двох видів – за віком та спеціальні. Щоб побачити їх у "Дії", вони мають бути видані після 2014 року. Пенсійне за віком підтягнеться в "Дії" автоматично, а спеціальне необхідно завантажити самостійно. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.
- Посвідка на тимчасове або постійне проживання. Відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку просто в "Дії". Також особи з посвідками на проживання матимуть можливість створювати "Дія.Підпис" та користуватися сервісами "Дії". У застосунок підтягнуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Також необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП) для того, щоб вони підтягнулися.
- шеринг авто. Раніше послуга була тимчасово призупинена через війну. Тепер можна поділитися власним чи отримати техпаспорт іншої людини в декілька кліків.
- сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер знову можна одразу сплатити в декілька кліків, якщо порушили ПДД. Згодом також буде відновлена послуга сплати штрафів за фото та відеофіксацією.
В Мінцифри нагадали, що для того, щоб скористатися новими послугами, необхідно оновити застосунок.
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Що таке "шерінг авто"?? скиньте номер статті закону...