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У "Дії" з’явилися електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською та шеринг авто

дія,послуги

Відсьогодні в застосунку "Дія" користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською та послуга шерингу авто.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, серед нових функцій:

  • у застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову.
  • Пенсійне посвідчення. Доступні двох видів – за віком та спеціальні. Щоб побачити їх у "Дії", вони мають бути видані після 2014 року. Пенсійне за віком підтягнеться в "Дії" автоматично, а спеціальне необхідно завантажити самостійно. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.
  • Посвідка на тимчасове або постійне проживання. Відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку просто в "Дії". Також особи з посвідками на проживання матимуть можливість створювати "Дія.Підпис" та користуватися сервісами "Дії". У застосунок підтягнуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Також необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП) для того, щоб вони підтягнулися.
  • шеринг авто. Раніше послуга була тимчасово призупинена через війну. Тепер можна поділитися власним чи отримати техпаспорт іншої людини в декілька кліків.
  • сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер знову можна одразу сплатити в декілька кліків, якщо порушили ПДД. Згодом також буде відновлена послуга сплати штрафів за фото та відеофіксацією.

В Мінцифри нагадали, що для того, щоб скористатися новими послугами, необхідно оновити застосунок.

Автор: 

авто (4096) електронні документи (319) Дія (616)


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31.08.2022 18:36 Відповісти
Причому камери на різних стовбах висять різні ))) За відкати накупили і кожен рік міняють на нові.
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31.08.2022 21:55 Відповісти
мене дивує інше -- як функції "дії" розвиваються в розріз українського законодавства...
Що таке "шерінг авто"?? скиньте номер статті закону...
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31.08.2022 21:25 Відповісти
Я канешно извиняюсь, но кто в здравом уме добровольно поставит в свой телефон говно,,Дию", разработанную кацапами?
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31.08.2022 22:02 Відповісти
Заходив в "Дію", немає там ніякого пенсійного.
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02.09.2022 08:39 Відповісти

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