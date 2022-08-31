У "Дії" з’явилися електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською та шеринг авто

Відсьогодні в застосунку "Дія" користувачам доступні чотири нові сервіси: електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською та послуга шерингу авто.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, серед нових функцій:

у застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову.

Пенсійне посвідчення. Доступні двох видів – за віком та спеціальні. Щоб побачити їх у "Дії", вони мають бути видані після 2014 року. Пенсійне за віком підтягнеться в "Дії" автоматично, а спеціальне необхідно завантажити самостійно. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.

Посвідка на тимчасове або постійне проживання. Відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку просто в "Дії". Також особи з посвідками на проживання матимуть можливість створювати "Дія.Підпис" та користуватися сервісами "Дії". У застосунок підтягнуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Також необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП) для того, щоб вони підтягнулися.

шеринг авто. Раніше послуга була тимчасово призупинена через війну. Тепер можна поділитися власним чи отримати техпаспорт іншої людини в декілька кліків.

сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер знову можна одразу сплатити в декілька кліків, якщо порушили ПДД. Згодом також буде відновлена послуга сплати штрафів за фото та відеофіксацією.

В Мінцифри нагадали, що для того, щоб скористатися новими послугами, необхідно оновити застосунок.