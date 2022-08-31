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Новини
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Сплив строк розслідування: Суд закрив справу про заволодіння кредитом "Ощадбанку" на $20 мільйонів

суд,правосудие,приговор

Вищий антикорупційний суд повністю закрив кримінальне провадження про заволодіння кредитом "Ощадбанку" аграрним холдингом "Креатив", де серед підозрюваних фігурували син та дочка покійного колишнього народного депутата Станіслава Березкіна Максим та Вікторія.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 22 серпня, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання про закриття кримінального провадження – задовольнити. Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001254 від 16 травня 2016 року, на підставі пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України як такого, у якому після повідомлення про підозру сплив строк досудового розслідування", – йдеться у рішенні суду.

Рішення про закриття ухвалене двома членами колегії суддів, а саме: Олексієм Кравчуком і Євгеном Круком. Судді прийшли до висновку, що у справі Березкіних закінчився строк досудового розслідування ще 23 грудня 2018 року.

На думку суддів, слідство в цій справі мав продовжувати слідчий суддя за клопотанням детектива НАБУ погодженого з прокурором. Однак розслідування продовжувалося керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, неуповноваженою особою, на думку суддів.

При цьому судді проігнорували той факт, що зміна порядку продовження слідства стосувалося кримінальних проваджень, внесених після 15 березня 2018 року, а справу Березкіна відкрили ще 16 травня 2016 року.

Більше того, в матеріалах справи є ухвала слідчого судді Солом'янського районного суду Києва, якою той відмовив у продовженні слідства у цьому провадженні, оскільки це мав робити керівник САП. Судді Крук і Кравчук також це проігнорували.

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Окрему думку висловила головуюча в цій справі Олена Танасевич. На її переконання, строк слідства у справі не закінчився і продовжувався уповноваженою особою, а саме: керівником САП. Таким чином, справу необхідно було слухати стосовно всіх підозрюваних, крім колишнього голови правління аграрного холдингу "Креатив" Юрія Давидова. З останнім намагалися укласти угоду про визнання винуватості, в затвердженні якої було відмовлено. Тому через процесуальні рішення строк розслідування щодо нього завершився ще до об'єднання зі справою Березкіних та направлення обвинувального акту до суду.

Як відомо, крім дітей екснардепа Березкіна у справі також обвинувачують: ексзаступницю глави правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, оцюновачку Катерину Волосян, колишнього начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку" Євгена Харлана, начальника управління фінансування підприємств важкої промисловості та будівельної галузі департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" Євгенію Терещенко, ексдиректора ПрАТ "Креатив" Олександра Бойка, ексголову правління холдингу "Креатив" Юрія Давидова, експрацівників ПрАТ "Креатив" Віталія Пустовіта і Оксану Сікорську, колишнього директора Заводу модифікованих жирів Сергія Тимченка і ексголовного бухгалтера ПрАТ "Креатив" Тетяну Слюсаренко.

Як повідомлялося, у січні 2021 року САП закрила дві справи стосовно екснардепа Станіслава Березкіна в зв'язку з його смертю.

За версією слідства, Березкін у 2013-2014 роки організував злочинну групу, метою якої було заволодіння коштами "Ощадбанку" на суму $20 млн, які банк виділив аграрному холдингу "Креатив" у вигляді кредиту. На той момент нардеп був фактичним контролером фірми, а його син – співзасновником.

За версією слідства, після отримання кредитних коштів, у забезпечення якого були надані елеватор і фіктивний договір, вони відразу ж були виведені на рахунки офшорних компаній, а згодом витрачені на придбання активів, які оформили на дітей покійного ексдепутата.

Автор: 

Ощадбанк (672) Березкін Максим (17) Антикорупційний суд (726) Березкін Станіслав (19)


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Топ коментарі
+10
Всех судей, прокуроров и иже с ними давно пора развешивать на фонарях!
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31.08.2022 21:39
+10
$20 млн. - это больше чем СТОИМОСТЬ НАРОДНОГО СПУТНИКА.
То есть вон там всей страной по крохам собираем, а вот тут государство легко позволяет красть наши налоги нескольким сволочам!! И государство, в лице чиновников и судей, как бы ничего не может сделать. А как же принцип неотвратимости наказания?
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01.09.2022 04:24
+5
Гарно і винних нема,і грошей зась.
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31.08.2022 20:57
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Гарно і винних нема,і грошей зась.
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31.08.2022 20:57 Відповісти
Всех судей, прокуроров и иже с ними давно пора развешивать на фонарях!
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31.08.2022 21:39 Відповісти
А чого ж так вішати прокурорів чи суддів. До речі між ними є багато порядних і мудрих людей і фахових юристів. Для лікбезу поясню що винуватцями цієї вакханалії є 2 унікуми: портнов і татаров, які заклали неайтупіші норми в кримінальний процесуальний кодекс. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за розкрадання в особливо великих розмірах досі не минув, а строк досудового слідства вчасно і за їх "нюансиками" не продовжили. Таке могли придумати найогидніші аферисти. А судді й прокурори і користуються тими нормами. Коли б украли 100тис. , то сіли б, а коли 20 млн. дол., то є чим поділити і відмазати. І саме смішне і гидке у цій історії те, що все .... по закону.
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31.08.2022 22:03 Відповісти
А КОЛИ ПРИЙМУТЬ ЗАКОН ЩО ПОБАЧИВШИ СУДДЮ ЗА КЕРМОМ ЛЕКСУСА ЗА 80 - 100 000 $ ЙОМУ ВПАЮЮТЬ 20 РОКІВ З ПОВНОЮ КОНФІСКАЦІЄЙ МАЙНА ПО ВСЬОМУ СВІТУ ?
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01.09.2022 01:42 Відповісти
$20 млн. - это больше чем СТОИМОСТЬ НАРОДНОГО СПУТНИКА.
То есть вон там всей страной по крохам собираем, а вот тут государство легко позволяет красть наши налоги нескольким сволочам!! И государство, в лице чиновников и судей, как бы ничего не может сделать. А как же принцип неотвратимости наказания?
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01.09.2022 04:24 Відповісти
чем ответит зеленский, 20-ю миллиардами?
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01.09.2022 09:09 Відповісти
Запиле ще один гнусавий висер ой видосік
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01.09.2022 22:17 Відповісти
БРАВО - повземо над прірвою далі??? Ну-ну
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01.09.2022 09:29 Відповісти
В этой стране всё и все продаётся. Главное знать сколько и кому.
А лохи пусть воюют и гибнут, деньги не пахнут. А искалеченному
на войне могут !!! дать пенсию в 3000грв,-- столько стоит
содержание одного пленного рф. У судей таких пенсий не бывает.
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01.09.2022 14:55 Відповісти
Пригадую часи,коли депутатів,та чиновників кидали до сміттєвих баків.Думав тоді,що і до суддів дійде черга.А зараз до сих пір гадаю,що то було?
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01.09.2022 16:18 Відповісти
При цьому зеленому вилупку невдовзі усім злодіям медалі роздадуть а патріотів посадять .Дебіли 73 ви зробили себе разом !
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01.09.2022 22:16 Відповісти

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