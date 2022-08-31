Із "Приватбанку" звільнився заступник голови з розвитку бізнесу

Заступник голови правління державного "Приватбанку" з питань розвитку бізнесу Разван Мунтеану вирішив звільнитися із займаної посади з 14 вересня.

Як повідомляє пресслужба банку, іноземний топменеджер "прийняв рішення продовжити свій кар’єрний шлях поза межами банку".

Таким чином, у правлінні "Приватбанку" залишиться лише два іноземці – Герхард Бьош, який обіймає посаду голови правління з травня 2021 року, та його заступник з операційних питань Марюс Качмарек.

Водночас, згідно з повідомленням, у результаті конкурсного відбору обрано трьох нових членів правління банку: Дмитра Мусієнка – членом правління з питань роздрібного бізнесу, Євгена Заіграєва – членом правління з питань малого і середнього бізнесу та Антона Разумного – членом правління з питань комплаєнсу.

"Призначення Дмитра Мусієнка та Євгена Заіграєва набувають чинності з 15 вересня 2022 року, призначення Антона Разумного – після погодження Національного банку України", – зазначається у повідомленні.