Росія засекретила рекордну частку державних видатків за останні 5 років

У першій половині року частка видатків федерального бюджету РФ за закритими статтями зросла до 18,6% від усіх видатків російського бюджету, що стало найбільшим значенням з 2016 року.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на оперативний звіт Рахункової палати про виконання федерального бюджету за січень-червень.

При цьому за останні роки Росія зменшувала частку закритих видатків. У 2021 році вона становила 15,2%, навість станом на 1 березня 2022 року вона становила 15,6%.

У 2017-2020 роках частка витрат за закритими статтями коливалася між 15,7% та 17,3%. У 2022 році згідно із законом про бюджет, прийнятим у грудні 2021 року, вона мала скласти близько 15,8%.

Частка закритих витрат сягала піку у 2016 році — 21,7%, тоді держава вирішила достроково розплатитися за кредитами під держгарантії підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Згідно зі звітом, повна сума витрат російського бюджету у першому півріччі склала 12,62 трлн рублів, на відкриті статті бюджету припало 10,27 трлн рублів.

За зведеним бюджетним розписом на 1 липня (фактичний план витрат на весь рік) бюджет РІ у 2022 році може виділити на витрати 26 трлн рублів, на витрати відкритих статей – 21,23 трлн року. З даних Рахункової палати випливає, що за підсумками року частка закритих витрат може зрости до 18,4%.

У Рахунковій палаті РФ уточнили, що використовують для аналізу дані Мінфіну та Казначейства. Аудитори повідомили, що, ґрунтуючись на зіставленні даних лише двох років, неможливо констатувати "стійке статистично значуще зростання" витрат за закритими статтями бюджету.

Російський Мінфін раніше перестав публікувати деталізацію видатків бюджету за напрямами "Національна економіка", "Соціальна політика" та інші. Останній такий звіт із розбивкою витрат за цими розділами було опубліковано за період із січня до квітня 2022 року. Обмеження на публікацію бюджетної звітності у Мінфіні пояснювали санкційним тиском.

Експертна оцінка видатків із резервного фонду уряду, спрямованих на стабілізацію економічної ситуації в умовах санкцій з 24 лютого по 30 червня, склала 863,9 млрд рублів. У Рахунковій палаті уточнили, що цей показник відображає лише витрати урядового резервного фонду. Загальну суму витрат на подолання тиску санкцій Рахункова палата не назвала.