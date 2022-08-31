Шенген для росіян: Євросоюз ускладнить процедуру, але повної заборони не буде

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що рішення про припинення видачі шенгенських віз росіянам заблокувла Угорщина разом з деякими іншими державами-членами ЄС.

Своєю чергою високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на прес-конференції після закінчення неформального засідання Ради ЄС підтведив, що очільники МЗС країни Євросоюзу домовились повністю припинити спрощену процедуру видачі віз для громадян РФ, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили, як з середини липня значно збільшився перетин кордону з Росії до сусідніх держав, що стало фактором ризику у сфері безпеки для цих сусідніх держав. На додаток до цього ми бачили, як багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україна не має жодної війни. Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справи як раніше, і так бути не може", – сказав Борель.

"Ми вважаємо, що має бути зроблено більше, тому ми погодилися, політично – це не законодавчий текст, а політичні домовленості, – ми домовилися, що щось має бути зроблено. Перше: повне зупинення ЄС-Росія угоди про спрощення візового режиму. Повне зупинення", – наголосив голова дипломатії Євросоюзу.

Борель пояснив, що це значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами.

"Це буде важчий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це – спільний підхід, який має запобігти візовому шопінгу росіянами – їздити туди і сюди", – додав Високий представник.

Водночас, за його словами, є спільне розуміння, що це дозволить надавати візи на індивідуальній основі, зокрема, для специфічних груп людей.

"Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, від російського громадянського суспільства", – пояснив Боррель.

Він також повідомив, що міністри країн ЄС домовилися запропонувати Єврокомісії надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.

"Четверте. Під час обговорення, яке було тривалим і конструктивним, було порушено проблеми щодо не нових віз, не щодо видачі нових віз, але щодо мільйонів вже існуючих. Було спільне розуміння, що це також має бути вирішено. І ця ситуація також потребує спільного підходу. Тому ми домовилися запросити Комісію розглянути цю складну ситуацію та надати директиви", – продовжив Високий представник.

Крім того, міністри також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС.

"І нарешті, ми продовжуватимемо координувати виконання цього спільного підходу", – додав Боррель.

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Як повідомлялося, у ЄС уже кілька тижнів триває дискусія довкола того, що росіяни їздять до Європи на шопінг чи відпочивати у відпустку, коли в Україні гинуть тисячі людей внаслідок розв'язаної Росією війни.

Зокрема, країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Німеччина запропонувала повністю призупинити дію угоди між Євросоюзом та РФ про полегшення візового режиму, однак не забороняти видачу туристичних віз для громадян Росії повністю. Повне призупинення візової угоди, укладеної ЄС та Росією у 2007 році, може значно збільшити вартість віз до ЄС та ускладнити формальності для охочих їх отримати. Крім того, це дозволить країнам ЄС обмежити видачу шенгенських віз. Після нападу Росії на Україну Євросоюз припинив дію цієї угоди для бізнесменів, дипломатів та чиновників із Росії.

Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

На зустрічі у Празі керівники МЗС країн Євросоюзу мали знайти єдине рішення щодо цього питання.