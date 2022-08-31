Україна забезпечить Молдову електроенергією на третину у вересні

Молдовська енергокомпанія "Енергоком" підписала договори на постачання електроенергії з України у вересні в розмірі третини споживання.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.

Посилаючись на постачання електроенергії за вересень, "Енергоком" підписав наступні контракти на постачання електроенергії:

на 67% укладено контракт із МДРЕС за ціною $59,9/МВт-год, на вересень;

на 30% від придбання укладено контракт з "Енергоатомом", за ціною $77/МВт-год;

на 3% від придбання (балансування пікового споживання) укладено контракт із "Укгідроенерго" за ціною $100/МВт-год.

Середньозважена ціна на серпень склала $66,23/МВт-год.

"Важливо, що тариф на електроенергію для громадян та економіки залишається незмінним", – додав Спину.

За даними НЕК "Укренерго" на 31 серпня, експорт до Молдови йде на потужності 195 МВт.

На добових аукціонах з розподілу потужності перерізу для постачання е/е до Молдови на 1 вересня по 200 МВт на кожну годину викупила НАЕК "Енергоатом", по 100 МВт на кожну годину – "Укргідроенерго". Таким чином, компанії планують експортувати до Молдови 4 800 МВт-год на добу та 2 400 МВт-год на добу відповідно. Весь серпень "Укргідроенерго" викуповувала таку саму потужність, "Енергоатом" у добових аукціонах не брав участі, але мав заброньовані на серпневому місячному аукціоні 200 МВт.

У місячному аукціоні на вересень державна генерація не брала участі.

На місячному аукціоні на вересень перетин у Молдову викупили "Артлекс-Енерджі" (157 МВт), "Д.Трейдінг" (100 МВт), "Стімекс" (45 МВт), СК "Енерджі Груп" (20 МВт).

Раніше, в липні, Спину повідомив, що в серпні Молдова купуватиме 30% необхідної електроенергії у двох українських компаній – "Енергоатому" та "Укргідроенерго" у співвідношенні 20% і 10% за однаковою ціною $77/МВт-год.

Молдова, яка традиційно купує електроенергію у молдовській ГРЕС, що належить російській групі "Інтер РАТ ЄЕС", з березня поточного року зіткнулася з дефіцитом ресурсу. Через скорочення "Газпромом" у травні постачань газу в Придністров'я МДРЕС попередила Кишинів, що зможе постачати їй лише 70% від необхідного обсягу електроенергії. З травня Молдова закуповує недостатній обсяг електроенергії в Україні.