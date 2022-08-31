Збитки на 200 мільйонів: ДБР повідомило про підозру заступнику голови Інспекції містобудування

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву, що призвело до втрати державою понад 205 млн гривень.

Пресслужба ДБР не називає прізвища підозрюваного, проте вказує, що наразі він обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування, а Держрезервом чиновник керував у 2021 році.

Таким чином, може йтися про Микиту Барабаша, який очолював Держрезерв у статусі в.о. керівника у 2020-2021 роках, а згодом перейшов на посаду заступника голови ДІАМ.

Слідством встановлено, що у квітні 2021 року в.о. голови Держрезерву санкціонував продаж на профільному аукціоні 18 тис. тонн дизельного палива за значно заниженою вартістю. При цьому чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості дизпалива.

"За результатами аукціону дизпаливо було продано приватній фірмі вдвічі дешевше від його ринкової вартості. Своїм рішенням чиновник завдав державі збитків на суму понад 205 мільйонів гривень", – зазначається у повідомленні.

ДБР підозрює колишнього т.в.о голови Держрезерву України у зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).