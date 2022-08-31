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Влада Києва заборонила роботу ресторанів та барів після 22:00

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У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА.

"Від завтра, з 1 вересня, заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00. Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян. Місто живе в умовах воєнного стану і розслаблятися зарано", – прокоментував рішення перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, комендантська година у столиці діє від 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Обов’язково слід мати при собі документи, що посвідчують особу.

Автор: 

КМДА (861) Київ (4669) комендантська година (62) ресторани (145)


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