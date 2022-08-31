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Кабмін ініціював санкції проти постачальників харчів для російської армії

сухпаек

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити санкції проти 18 російських юридичних осіб, які забезпечують продовольством військовослужбовців російської армії.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №767 від 30 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд пропонує на п'ять років запровадити санкції проти АТ "Воєнторг", ПАТ "Грязінський харчовий комбінат", ВАТ "Консервсушпрод", ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон", ТОВ "Консервпаклам", ТОВ "Консервпром", АТ "Візит", ТОВ "Мас Лі", ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога", ТОВ "ГТП Відродження", ТОВ "Промтех-СП", ТОВ "Петрохімпласт", ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога", ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак", ТОВ "Стаїрс", ТОВ "Інтер-трейд-юніон", ТОВ "Май-фудс" та ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

Запропоновані санкцїі передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, операцій із переробки, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

В уряді наголошують, що юридичні особи – виробники індивідуальних раціонів харчування для військ агресора створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до окупації території.

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Кабмін (7720) росія (14096) санкції (4345) РНБО (507)


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Чьо? Що це означає? Це ми що, туди продаємо якісь продукти?? так кишечної палочки натрусіть туди і продавайте побільше.
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31.08.2022 18:06 Відповісти

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