У Києві припинятимуть будівництво на час повітряної тривоги

Усі роботи на будівельних майданчиках Києва припинятимуть під час повітряних тривог.

Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 вересня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей.

У КМДА також нагадали, що в Києві на час війни заборонено продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на автівках без глушника.