У Києві припинятимуть будівництво на час повітряної тривоги
Усі роботи на будівельних майданчиках Києва припинятимуть під час повітряних тривог.
Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 вересня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей.
У КМДА також нагадали, що в Києві на час війни заборонено продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на автівках без глушника.
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