Влада Києва відмовилась відновити роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги

Громадський транспорт у столиці продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, проте зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

"Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття", – йдеться у повідомленні.

Крім того, міська влада закликала пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

"Після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно", – підсумували в КМДА.

Як повідомлялося, із 1 серпня влада Києва заборонила роботу наземного транспорту під час повітряної тривоги.