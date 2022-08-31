Заступника голови Податкової служби на Тернопільщині затримали на хабарі

Детективи Державного бюро розслідувань затримали на хабарі заступника керівника Державної податкової служби у Тернопільській області.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев написав на своїй сторінці у Facebook.

"Заступник керівника Тернопільської ДПС затриманий детективами ДБР на хабарі за незаконне виведення підприємства з ризикових", – повідомив Гетманцев.

Він наголосив, що злочин не міг вчинятися без відома керівництва обласного управління Податкової служби.

"Вимагаю від керівництва ДПС негайного кадрового перезавантаження всього керівного складу ДПС області", – додав нардеп.