Заступника голови Податкової служби на Тернопільщині затримали на хабарі
Детективи Державного бюро розслідувань затримали на хабарі заступника керівника Державної податкової служби у Тернопільській області.
Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев написав на своїй сторінці у Facebook.
"Заступник керівника Тернопільської ДПС затриманий детективами ДБР на хабарі за незаконне виведення підприємства з ризикових", – повідомив Гетманцев.
Він наголосив, що злочин не міг вчинятися без відома керівництва обласного управління Податкової служби.
"Вимагаю від керівництва ДПС негайного кадрового перезавантаження всього керівного складу ДПС області", – додав нардеп.
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