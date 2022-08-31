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Новини
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Податків немає у Сомалі: Гетманцев розкритикував ідею Офісу президента про зниження податків

гетманцев

Очільник комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступів проти ідеї зниження податку на прибуток, податку на доходи фізосіб та податку на додану вартість до 10%, яку запропонував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, така пропозиція викликала у нього "подив та здивування".

"Я не бачу зі свого боку можливостей коментувати цю ідею, бо жодних підтверджених розрахунків немає. Комунікатори цієї ідеї з неурядового сектору плутаються у власних пропозиціях, базових поняттях, постійно змінюють обґрунтування, а їх аргументи скоріше нагадують аргументи у середньовічному релігійному спорі, ніж здорову економічну дискусію", – зазначив нардеп.

На його думку, сама по собі ця ідея навіть на рівні ідеї вже на сьогодні "одностайно і дуже професійно практично знищена людьми, які є реальними експертами в оподаткуванні та публічних фінансах". 

"До речі, у Сомалі податків немає практично, там 4% перерозподілу ВВП через бюджет. Можливо, час переводити економічний порядок денний із площини віри в площину математики? Хоч трошки… Для мене очевидно, що проблема перерозподілу частини ВВП через бюджет – це проблема не відсотку, а ефективності використання зібраних коштів… Але в будь-якому випадку, той, хто пропонує скасування податків, повинен одночасно називати за чий це рахунок пропонується. Вчителі? Медики? Військові? Інакше будь-яка така "реформа", – додав він.

Загалом Гетманцев сумнівається у доцільності зниження або скасування податків під час війни. На його думку, це не створить стимулу для бізнесу в Україні, якщо не будуть вирішені ряд інших проблем.

"Ми повинні зменшити податки, але чому? Тому що у нас вони вищі, ніж у сусідів? Це неправда. Тому що це найкращий інструмент стимулювання бізнесу? Це також неправда", – наголосив нардеп.

Глава податкового комітету ВР додав, що оподаткування посідає 7-8 місце у переліку вирішальних факторів для розвитку бізнесу в Україні.

І йому передує верховенство права, правоохоронна система, дерегулювання, фінансова стабільність, доступ до кредитування, зручні державні сервіси та страхування військово-політичих ризиків.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".

Автор: 

податки (2393) Гетманцев (468)


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Топ коментарі
+27
огидно дивитись на цю тварину
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31.08.2022 14:21
+19
Кстати колаборант Ковалев которого недавно убили в Херсоне это большой друг мрази гетманцева. Может пора бы уже СБУ познакомится с ним поближе... все без исключения решения которые он продвигает явно не на пользу Украине и народу
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31.08.2022 16:50
+14
Щипач гусей заныл.
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31.08.2022 15:09
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огидно дивитись на цю тварину
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31.08.2022 14:21 Відповісти
Це худоба, серед тварин є і більш розвинені чим Гетьманцев.
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31.08.2022 21:57 Відповісти
Щипач гусей заныл.
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31.08.2022 15:09 Відповісти
Ваше название этого №!"!@#@ навеяло воспоминание о человеке без паспорта и гусекраде, Михаиле Самуєльевиче Паниковском
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31.08.2022 17:45 Відповісти
Чим довше йтиме війна, тим більше економіка України нагадуватиме Сомалі, тому й податкова система повинна адаптуватись.
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31.08.2022 15:28 Відповісти
Воно вважає, що якщо воно так добре живе і стільки бабла рубить, не працюючи ні греця, то в звичайних українців, які працюють, можна нашипати ще бабулєсиків вагонами
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31.08.2022 15:35 Відповісти
Как глубоко Вы деградировали и нет понимание того , что такое налоги и зачем их надо платит .
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01.09.2022 09:26 Відповісти
ну ти вже "спеціаліст", сиди і мовчи в тряпочку. Хто там казав щіпати бізнес??
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31.08.2022 15:45 Відповісти
Видно проходил стажировку в Сомали
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31.08.2022 15:52 Відповісти
сомали так сомали.
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31.08.2022 16:00 Відповісти
Кстати колаборант Ковалев которого недавно убили в Херсоне это большой друг мрази гетманцева. Может пора бы уже СБУ познакомится с ним поближе... все без исключения решения которые он продвигает явно не на пользу Украине и народу
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31.08.2022 16:50 Відповісти
соседняя новость, кого то там тряхнули ,хмельницкий кажется, пол лярда в диване нашли, не те диваны они трусят, думается у этого они тоже "очень и очень"
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31.08.2022 17:49 Відповісти
А хіба в СБУ не друзі Ковальова?
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31.08.2022 17:57 Відповісти
Кстати, Гетманцев несколько лет был помощником регионала Сивковича, офицера -отставника КГБ
Как и Ермак тоже несколько лет помощником регионала Тедеева, бандитом из банды
савлохова
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01.09.2022 06:42 Відповісти
Так там и бизнеса который можно придушить налогами нет. А если был бы, то там тот час же нашлось 1000 своих гетьманцевых водящих 120% налог на всё! Сравнил блин высоту стола с голубизной неба! Сомали как бы ещё и затяжную войну с рашкой не ведёт и многомиллиардную поддержку запада не получает. Такие небольшие ньюансики о которых Гетьманцев почему-то предпочитает не вспоминать...
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31.08.2022 18:18 Відповісти
Хотілося б побачити економічне обґрунтування прийнятих рішень самого пана Гетьманцева. Наслідки його дільності ми всі вже відчули - це просто якесь екомічне диво - перезапуск економіки з сировинної на високотехнологічну, створив найсприятливіші умови в світі для ведення бізнесу, для залучення найкращих умів світу, неймовірний потік інвестицій. Пан Гетьманцев ви вже собі не належите, ви наше надбання, а не те що деякі утирки, які тільки думають про збільшення податків. Дуже просимо Вас не від'їжати кудись, щоб не застосовувати процес екстрадиції. Після детального аналізу вашої діяльності, ні не ********* компетентними органами України, а трохи пізніше відреформованими під наглядом громадськості і міжнародних інституцій, буде надано об'єктивна оцінка, і створено належні умови для подальшої вашої життєдіяльності: закрите приміщення, режим, регулярне харчування, прогулянка, сон. Досить вже політичної відповідальності.
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31.08.2022 18:47 Відповісти
В Сомалі податки фактично збирає озброєне угрупування "Аш-Шабаб" за ставкою "скільки вздумається" ; в Україні їхнім колегою є Гетьманцев - який робить фактично те ж саме.
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31.08.2022 19:47 Відповісти
Згоден, що не офісам президента такі речі диктувати... але того Гетьманцева вигнати в парашку, там ******* таких "управлінців"...
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31.08.2022 20:38 Відповісти
Це просто гра в поганого і доброго слідчих. Всі вони там єдиним лайном помазані.
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31.08.2022 21:14 Відповісти
так упевнено говорить про Сомалі, видать там бував у відрядженнях від Сівковича, коли той займався контрабандою зброї. А чим відрізняється Баклан від Гусака. Тільки клювом, який у Баклана неспіврозмірний. І баклан так орошає своїм послідом місце гніздування, що біля дерева вже ніщо не росте а саме дерево засихає. Тому Гетьманцев як ненаситний баклан мріє про таке загаження України, щоб все перетворилось в пусте місце.
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31.08.2022 21:32 Відповісти
Начни мудак с таможни,вот там действительно Сомали,бусами наличку вывозят!
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31.08.2022 22:18 Відповісти
Коли бачу, що оце чмо щось пропонує, далі можна не читати. Нічого доброго з цього не буде.
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31.08.2022 23:30 Відповісти
чому цей ворог нашого народу ще не за гратами?
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31.08.2022 23:46 Відповісти
У СОМАЛІ СИЛЬНО НЕ ВИСТАЧАЄ ГЕТМАНЦЕВА У РОЛІ ЗАРУЧНИКА ЧИ РАБА 💯
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01.09.2022 01:34 Відповісти
ставленник сивковича гетманцев до сих пор работает... хочется пожелать ему скорейшего профузного поноса!
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01.09.2022 06:25 Відповісти
В кои-то веки соглашусь с Гетманцевым. Война это дорого и налоги должны поступать. Сейчас у людей и так нет стимула платить, а после снижения налогов вдруг появится? И потом… это для одних снижение, а для фопов - повышение, хотя они-то как раз и так платят налоги.

Надо сначала наладить судовую и исполнительную систему, когда да неуплату налогов за тобой сразу придут и подвесят за яйки. В противном случае можно повышать налоги, можно снижать налоги - ничего не изменится: если у человека будет возможность не платить, он не будет этого делать.
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01.09.2022 08:12 Відповісти
Питання тільки в тому, що наші податки підуть на відмивання у "великому крадівництві" для чорної каси СН, а не на армію.

3 роки саме так і було. На армію ні копійки - все в карман ********.

Нагадаю, що саме Гетьманцев був проти виділення з бюджету коштів на ЗСУ.
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01.09.2022 10:35 Відповісти
Ну то что он засланный казачок, я даже не спорю, но налоги должны быть, они должны платиться и снижать их нельзя. И так самые низкие в Европе
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02.09.2022 09:08 Відповісти
Гетьманцев - типове кадрове рішення зе-команди.
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01.09.2022 09:56 Відповісти
І не видно кінця та краю навалі цих ЗЕлених ******.

Бо не видно краю тупості простого наріду, який їх обрав. Вона безмежна...
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01.09.2022 10:30 Відповісти
Доречі, у нерозвинутих країнах типу Сомалі високі податки.

Просто більшість сомалійців їх не платить бо знають, що це будуть марно витрачені гроші.

Те ж саме очкує і Україну, якщо ЗЄбанда буде рулити далі. Особисто я не хочу за свої гроші утримувати ЗЕлений кагал ідіотів та пройдисвітів, який ще й шкодить моїй країні.
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01.09.2022 10:48 Відповісти
... той, хто пропонує скасування податків, повинен одночасно називати за чий це рахунок пропонується. Вчителі? Медики? Військові?
А давайте за рахунок держслужбовців вищого рангу, вру, кму і ін? А взагалі, чого це гетьманцев вчепився до вчителів з їх зп у 4000$ - чи жаба давить? https://biz.censor.net/n3364253
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02.09.2022 00:45 Відповісти

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