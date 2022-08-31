Податків немає у Сомалі: Гетманцев розкритикував ідею Офісу президента про зниження податків

Очільник комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступів проти ідеї зниження податку на прибуток, податку на доходи фізосіб та податку на додану вартість до 10%, яку запропонував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, така пропозиція викликала у нього "подив та здивування".

"Я не бачу зі свого боку можливостей коментувати цю ідею, бо жодних підтверджених розрахунків немає. Комунікатори цієї ідеї з неурядового сектору плутаються у власних пропозиціях, базових поняттях, постійно змінюють обґрунтування, а їх аргументи скоріше нагадують аргументи у середньовічному релігійному спорі, ніж здорову економічну дискусію", – зазначив нардеп.

На його думку, сама по собі ця ідея навіть на рівні ідеї вже на сьогодні "одностайно і дуже професійно практично знищена людьми, які є реальними експертами в оподаткуванні та публічних фінансах".

"До речі, у Сомалі податків немає практично, там 4% перерозподілу ВВП через бюджет. Можливо, час переводити економічний порядок денний із площини віри в площину математики? Хоч трошки… Для мене очевидно, що проблема перерозподілу частини ВВП через бюджет – це проблема не відсотку, а ефективності використання зібраних коштів… Але в будь-якому випадку, той, хто пропонує скасування податків, повинен одночасно називати за чий це рахунок пропонується. Вчителі? Медики? Військові? Інакше будь-яка така "реформа", – додав він.

Загалом Гетманцев сумнівається у доцільності зниження або скасування податків під час війни. На його думку, це не створить стимулу для бізнесу в Україні, якщо не будуть вирішені ряд інших проблем.

"Ми повинні зменшити податки, але чому? Тому що у нас вони вищі, ніж у сусідів? Це неправда. Тому що це найкращий інструмент стимулювання бізнесу? Це також неправда", – наголосив нардеп.

Глава податкового комітету ВР додав, що оподаткування посідає 7-8 місце у переліку вирішальних факторів для розвитку бізнесу в Україні.

І йому передує верховенство права, правоохоронна система, дерегулювання, фінансова стабільність, доступ до кредитування, зручні державні сервіси та страхування військово-політичих ризиків.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".