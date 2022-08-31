Фінська залізниця списала всі швидкісні потяги, які курсували в Росію

Фінський державний залізничний оператор VR Group списав усі потяги Allegro, які курсували між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.

Про це йдеться у звіті компанії про фінансові результати за перше півріччя 2022 року, пише російський Forbes.

"Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини, пов'язані з Allegro, на загальну суму 45,4 млн євро", – йдеться у документі.

Компанія також звітує про падіння обсягів залізничних перевезень на 26,5% через скорочення сполучення з Росією, у тому числі вантажоперевезень на 19,7% порівняно з минулим роком.

Тимчасовий генеральний директор Топі Сімола зазначив, що рішення призупинити всі операції, пов'язані з Росією, призвело до того, що загальний результат VR Group виявився збитковим.

Він також повідомив, що оператор розпочав переговори про вихід із дочірніх та пов'язаних з VR Group компаній, які займаються вантажними перевезеннями на російському напрямку.

Сімола додав, що група у звітний період прагнула підтримати Україну. У березні вона виділила 160 тисяч євро на гуманітарну допомогу, відзначивши таким чином своє 160-річчя. Крім того, у Фінляндії українці можуть безкоштовно сідати в потяги далекого і приміського сполучення VR, пред'явивши свої українські паспорти.

Як повідомлялося, фінська залізнична компанія VR Group припинила пасажирські перевезення до Росії на потягах Allegro ще у березні. VR Group також вирішила припинити вантажні перевезення у східному напрямку до кінця року.

1 березня VR Group заявила про припинення співпраці з ВАТ "Російські залізниці" ("РЖД"), крім необхідної для транскордонного сполучення.