ГТС України готова до зупинки транзиту газу з Росії, – Макогон

ТОВ "Оператор ГТС України" має різні сценарії роботи газотранспортної системи під час опалювального сезону, які в тому числі передбачають припинення транзиту російського газу до ЄС.

Про це голова компанії Сергій Макогон повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Відсутність транзиту не несе нерозв'язних технічних проблем для української ГТС. Хоча буде складно. Наша система вже переходила в реверсний режим у 2006, 2009 та 2019 роках, коли "Газпром" зупиняв транзит. У нас є різні сценарії дій та рішень, які будуть застосовуватись під час опалювального сезону, залежно від ситуації", – сказав голова "Оператора ГТС".

За його словами, зниження російським "Газпромом" прокачування газу через ГТС України нижче за контрактний рівень дає можливість здійснювати резервування, необхідне для перемикання в процесі транспортування газу, або застосовувати нестандартні рішення для забезпечення газом споживачів України та виконання обов'язків з транзиту.

"Ми підготували всі реверсні схеми, проводимо точкову роботу в конкретних частинах газотранспортної системи, щомісяця проводимо тренування персоналу з реагування на аварійні та позаштатні ситуації", – наголосив Макогон.

Водночас, голова Оператора ГТС зауважив, що збереження транзиту в період російської військової агресії гарантує Україні цілісність магістральних газопроводів.

"Якщо на рівні Кремля буде ухвалено політичне рішення про припинення транзиту в ЄС через Україну, є ризик, що нашу газотранспортну інфраструктуру буде частково знищено агресором. Це створить проблеми і для транспортування всередині України, оскільки у нас єдина ГТС для транзиту та місцевого транспортування", – пояснив Макогон.

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Як повідомлялося, "Газпром" з травня прокачує через Україну близько 42 млн кубометрів газу на добу, що приблизно у 2,5 раза менше заброньованих потужностей.

Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.