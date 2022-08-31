Дев’ять суден очікують черги на завантаження українським зерном у портах Одещини, – ОВА

На сьогодні дев’ять кораблів проходять перевірку і за певний час мають прийти на завантаження агропродукцією у портах Одеської області.

По цепід час брифінгу повідомив речник голови обласної військової адміністраціїСергій Братчук, передає Радіо Свобода.

"Сподіваюсь, що найближчим часом ми вийдемо не на довоєнні обсяги, але на більші обсяги. Інтенсивність вивезення зернових з портів Одещини зростає. Вже цього збіжжя на експорт пішло понад 1,5 мільйона тонн. Сьогодні черговий балкер виходить з нашого порту", – сказав він.

За даними Братчука, за цей місяць через порти Одещини вдалося експортувати українського зерна більше, ніж залізничними та автомобільними шляхами, які працювали з березня по липень.

Як повідомлялося, загалом у межах "зернової угоди" із України вирушило понад 60 суден.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".