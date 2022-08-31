"Газпром" виплатить дивіденди замість забраних Путіним у держбюджет

Рада директорів "Газпрому" рекомендувала виплатити проміжні дивіденди за перше півріччя 2022 року у розмірі 51,03 рубля на акцію, що в цілому можна порівняти з розміром дивідендів за 2021 рік, які компанія відмовилася виплачувати раніше.

Остаточне рішення ухвалять акціонери на позачергових зборах 30 вересня, повідомляє Інтерфакс.

Сумарно на дивіденди за підсумками перших шести місяців "Газпром" може спрямувати 1,21 трлн рублів (близько $20 млрд за поточним курсом).

"Газпром" поширив коментар заступника Голови Правління "Газпрому" Фаміла Садигова, який заявив про рекордні показники виручки та чистого прибутку у першому півріччі 2022 року завдяки зростанню цін на газ до історичних максимумів, обумовленому, в тому числі обмеженням постачання російського газу до ЄС.

Зокрема, чистий прибуток "Газпрому" становив 2,5 трлн рублів, порівняно із 968,5 млрд рублів за перше півріччя 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці травня рада директорів "Газпрому" рекомендувала акціонерам виплатити дивіденди за підсумками 2021 року у розмірі 52,5 рубля на акцію. Такі дивіденди мали стати рекордними в історії компанії та всього російського фондового ринку – сумарно на виплати могло бути спрямовано 1,24 трлн рублів.

Однак 30 червня збори акціонерів "Газпрому", понад 50% акцій якого контролює держава, вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік.

Згодом президент Росії Владімір Путін підписав закон, за яким "Газпром" перерахує до федерального бюджету додатково 1,25 трильйона рублів ($21,5 млрд за поточним курсом) у вигляді спеціального податку на видобуток корисних копалин.