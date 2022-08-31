Німецька Siemens спростувала заяву "Газпрому" про участь у технічних роботах на "Північному потоці"

Німецька компанія Siemens Energy не бере участі в роботах з технічного обслуговування, які наразі проводить російський "Газпром" на газопроводі "Північний потік".

Про це йдеться у заяві компанії, передає Reuters.



"Проте наші експерти готові проконсультувати компанію, якщо це буде потрібно", – заявили в компанії, яка раніше виконувала роботи з технічного обслуговування компресорів і турбін на компресорній станції "Портова".

Як повідомлялося, 31 серпня "Газпром" припинив постачання газопроводом "Північний потік" для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Ремонт триватиме до 04:00 3 вересня.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.