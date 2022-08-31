"Укренерго" отримало від продажу права на експорт електроенергії до Європи 3 мільярди

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня по 31 серпня зросло до 2,94 млрд грн.

Про це свідчать дані компанії, передає Інтерфакс-Україна.



Упродовж останніх десяти днів серпня надходження від продажу перетину збільшилися на 1,02 млрд грн за рахунок зростання ціни на електроенергію в Європі, що безпосередньо впливає на ціну перетину.

У результаті, перетин до Румунії за десять днів обійшовся експортерам у 502,1 млн грн, що у перерахунку на добу на 39% вище, ніж у третій тиждень серпня, до Словаччини – 519,5 млн грн (на 63% вище за середню добову вартість перетину третього тижня серпня).



Найдорожчим був перетин на останню добу серпня – по Румунії 56,8 млн грн, Словаччині 59,4 млн грн.



На цю ж дату поставлено і новий рекорд за максимальною годинною ціною перетину – 22,1 тис. грн/МВт-год у Румунії та 23,7 тис. грн/МВт-год у Словаччині.

Державне ПрАТ "Укргідроенерго" продовжувало викуповувати перетин 100 МВт рівним графіком для поставок е/е в Молдову (загалом 2400 МВт-год на добу).

Перетин у Польщу продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДПЕК Західенерго" – на 22-31 серпня по 63 МВт щогодини (1512 МВт-год на добу),

Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови на добових аукціонах на останню декаду серпня традиційно залишилися невикупленими.



Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту до Румунії та Словаччини, дорівнює 0 грн/МВт-год.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС