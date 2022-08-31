Інфляція у єврозоні оновила історичний рекорд

Інфляція в єврозоні прискорилася до нового історичного максимуму, посилюючи аргументи для того, щоб Європейський центральний банк розглянув питання суттєвого підвищення процентної ставки на своєму засіданні наступного тижня.

Споживчі ціни у 19 кранах підскочили на 9,1% порівняно з серпнем минулого року, повідомляє Bloomberg.

Таким чином вони перевищили прогноз опитаних агентством економістів, які очікували інфляцію на рівні 9%.

Без урахування зростання цін на енергоносії та харчі, базова інфляція підскочила до нового максимуму в 4,3%, тож ціновий тиск продовжує продовжує набувати ширшого характеру.



Агентство зазначає, що зростання цін може підштовхнути ЄЦБ до підвищення ставки одразу на 75 базисних пунктів. Федеральна резервна система вже двічі застосовувала таке збільшення, водночас чиновники ЄЦБ застерігають від того, щоб наслідувати цей приклад, оскільки Європа готується до рецесії.



