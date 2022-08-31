П’ять країн Євросоюзу готові самостійно обмежити в’їзд для росіян

Східні країни ЄС, які межують з РФ, погрожують ухвалити "національні заходи", щоб скоротити кількість російських громадян, які в’їжджають у їхні країни і Шенгенську зону, якщо Євросоюз не домовиться про колективний підхід.

Як пише Financial Times, про це йдеться у спільній заяві країн, передає Європейська правда.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва вимагають від Єврокомісії запропонувати "відповідні заходи щодо віз", які "рішуче зменшать потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони".

"До тих пір, поки такі заходи не будуть введені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони", – сказали вони.

Ця загроза підвищує ставки для дебатів щодо віз у середу, оскільки Брюссель прагне зберегти єдність серед своїх членів, одночасно продовжуючи карати Росію за її війну проти України.

"Це наша національна компетенція згідно з принципом національної безпеки вирішувати питання в’їзду на нашу територію", – сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Близько 700 тис. росіян в'їхали в п'ять країн з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Більшість із них – туристи, які використовують прикордонні країни як ворота для поїздки на відпочинок до західних країн ЄС.

"Ми вважаємо, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці", – йдеться у спільній заяві п’яти країн, у якій також підкреслюється необхідність збереження "винятків для дисидентів, а також інших гуманітарних випадків".

"Нам потрібно продовжувати підтримувати опонентів путінського режиму та надавати їм можливість залишити Росію", – йдеться у заяві.

За відсутності консенсусу щодо заборони міністри закордонних справ використають зустріч у Празі, щоб домовитися про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Москвою 2007 року, що зробить російські візи дорожчими, вимагатиме більше підтверджуючих документів і призведе до довшого часу очікування.

П’ять країн заявили, що це призупинення є "необхідним першим кроком", але це не завадить їм шукати більш суворих заходів для зменшення кількості росіян, які в’їжджають у їхні країни.

Як повідомлялося, країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Ранше міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

До того він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.