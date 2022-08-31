У безпечні регіони переїхало 725 підприємств, – Мінекономіки

Кількість переміщених за програмою релокації до безпечних регіонів підприємств досягла 725.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі "Суспільного", передає Інтерфакс-Україна.



"З них 528 уже відновили свою діяльність на новому місці", – зазначила вона.



Зазначається, що це на 61 підприємство більше, ніж на середину липня та на 138 – ніж на кінець травня.



За словами Бережної, ще 284 компанії зараз здійснюють пошук відповідної локації чи способу транспортування.



Загалом на єдиній онлайн-платформі взаємодії учасників програми релокації ДП "Прозоро.Продажи" заявки на переміщення зареєстрували 1816 підприємств, водночас 601 компанія відмовилася від релокації у зв'язку з деокупацією територій України.



Заступниця міністра додала, що серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частину складають бізнеси у сфері оптової та роздрібної торгівлі – понад 40% та у сфері переробної промисловості – 30%.



Також серед переміщених компаній майже 7% провадять діяльність у сфері інформації та телекомунікації, 6% – професійної, наукової та технічної діяльності, 4% – у сфері будівництва.



Найбільше підприємств релокувалось у Львівську (29%), Закарпатську (18%), Чернівецьку (13%), Тернопільську (8%) та Хмельницьку (7,6%) області.

Станом на кінець липня повідомлялося, що в рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, із них вже 477 компаній відновили свою роботу.