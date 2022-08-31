Російські рекламні агентства масово звільняють працівників

Унаслідок виходу закордонних брендів з РФ та припинення просування ними товарів у період з березня по липень на російському рекламному ринку пройшла хвиля звільнень: 57% агентств скоротили частину персоналу, з них 46% залишили лише половину штату.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на результатами опитування серед HR-фахівців московських рекламних агентств.

За даними опитування, 28% респондентів скорочували працівників бек-офісу (IT-відділ, бухгалтерія, відділ кадрів), така сама частка опитаних заявила про звільнення фахівців у галузі performance (просування, в якому рекламодавці платять за виконання KPI).

Ще 27% звільняли персонал підрозділів new business (департаменти розвитку бізнесу агентств) та клієнтського сервісу, 20% – креативників, 20% – дизайнерів та команду перепродакшену, 17% – співробітників спонсорських відділів, 19% – фахівців з медіапланування та закупівель.



Половина опитаних агентств також скоротили зарплати персоналу: 67% із них – не більш як на 25%, а третина компаній – на 25–50%. Найсильніший удар по бюджету відчули креативники: їм зменшили зарплату 34% агентств. Також 31% агенцій перевели команду на віддалену роботу з метою оптимізації витрат на офіси.

Серйозного покращення ситуації на ринку не чекають. Однак в агентствах не залишають надії, що іноземці, що пішли, повернуться або їх замінять бренди з КНР, Індії та Туреччини.