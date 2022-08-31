СБУ викрила масштабну корупційну схему в ДСНС, посадовці вимагали хабарі за погодження дозвільної документації

Служба безпеки ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зловмисники вимагали хабарі від підприємців за погодження дозвільної документації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, яких залучили до участі приватних осіб.

"Посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Насамперед "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах", – пояснили правоохоронці.

За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Так, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України.

Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми" становили понад 10 млн грн.

Під час понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

За результатами цих дій здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі триває досудове слідство.