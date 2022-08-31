"Укрпошта" заробила від продажу продукції на eBay та Amazon понад 5 мільйонів

За три місяці роботи інтернет-магазинів "Укрпошти" на eBay та Amazon компанія продала марок та іншої продукції на 5,3 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

За його словами, третина замовлень надійшла із США, також найбільш активними покупцями були жителі Німеччини, Канади, Великобританії та Гонконгу.

"Оскільки сума доходу немаленька, маємо змогу вкотре долучитися до благодійності. Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатимо частину із виручених коштів", – зазначив Смілянський.

Також він повідомив, що "Укрпошта" отримала статус top-rated seller на eBay. Це означає, що компанія витримала всі високі стандарти за якістю обробки замовлень, за відповідями клієнтам та за термінами міжнародної доставки, яка відслідковується eBay.

Як повідомлялося, у травні "Укрпошта" стала першою поштою в світі, яка відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay. А з 28 червня запрацював офіційний онлайн-магазин "Укрпошти" на Amazon.