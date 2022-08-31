Податку на імпорт не буде: Офіс президента та уряд змінили позицію, – нардеп

Кабінет міністрів та Офіс президента відмовились від ідеї впровадження 10% збору на валютообмінні операції для оплати всіх імпортних товарів та послуг.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Незважаючи на те, що текст законопроєкту пройшов вже погодження на погодження міністерства, на реєстрацію у парламенті він не піде. Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу", – наголосив він.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд готує додатковий митний збір, але уряд ще не визначився з концепцією.

Голова НБУ Кирило Шевченко оцінював економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць. Крім того, таке рішення допомогло б зберегти міжнародні резерви України, оскільки швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, зумовлює їх зменшення.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк підтвердив, що Кабмін готує законопроєкт про додатковий збір. За його словами, він стосуватиметься імпорту. "Тут варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", – пояснив він.

Він долав, що за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари й тиск на гривню. Очікувалось, що Кабмін внесе законопроєкт найближчими тижнями.