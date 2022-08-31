Мінфін збільшив надходження від продажу військових облігацій завдяки валютним ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 30 серпня, залучило до держбюджету майже 4 млрд грн.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки залишилися незмінними.

Інвесторам запропонували облігації у гривні з терміном обігу 6 місяців, 12 місяців та 14 місяців. За цими паперами вдалося залучити 228 млн грн, 2 млн грн та 93 млн грн відповідно.

Також інвесторам запропонували облігації в іноземній валюті – доларах та євро. Зокрема, доларові папери було запропоновано з термінами обігу у 6 місяців під 4%, 12 місяців під 4,5% та 18 місяців під 4% із довгостроковим погашенням. Усього від розміщення цих паперів вдалося залучити $48,4 млн.

Від розміщення паперів у європейській валюті під 2,5% на 1,5 року бюджет отримав 50,2 млн євро.

Як повідомлялося, два тижні тому Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП лише 71,54 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.