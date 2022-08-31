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Україна отримала рекордну суму міжнародної фінансової допомоги за місяць, – Мінфін

марченко

Україна у серпні отримала $4,6 млрд зовнішньої допомоги, що є рекордом для таких надходжень за місяць із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, загальну суму зовнішньої допомоги у серпні суттєво збільшили грантові кошти на суму $3 млрд, надані нещодавно США через Світовий банк.

"Також очікуємо у вересні надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги – це останній транш, і також очікуємо на вересень і початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС", – сказав міністр.

Спочатку Мінфін очікував надходження в серпні $6 млрд і у вересні $4,7 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні. За словами Марченка, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму близько $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже отримано близько $17 млрд.

Автор: 

Мінфін (2916) допомога (1517) Марченко Сергій (246)


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