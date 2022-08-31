Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (оновлено)

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Києва до Запорізької АЕС, щоб оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі на брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", – сказав він.

Гроссі додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За його словами, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

Крім того, гендиректор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: "Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити".

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС і "починає важливу роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації".

Глава Міненерго відзначив, що висновки і рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при повернені станції під контроль України.

"Станція має повернутись під повний контроль України. ЗАЕС – українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації", – підкреслив він.

Галущенко зауважив, що після деокупації Запорізької АЕС "важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї. Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію".

Ще пізніше журналісти AFP повідомили, що місія МАГАТЕ на чолі з Гроссі прибули у Запоріжжя. За даними видання, на в’їзді у місто помітили колону з 19 автівок, 10 із яких – білі з емблемою ООН.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ відвідає окуповану російськими військами Запорізьку АЕС 31 серпня і працюватиме на станції до 3 вересня. Місія має оцінити завдані станції обстрілами збитки, перевірити системи безпеки та оцінити умови роботи персоналу.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.