Латвія додатково перевірятиме всіх громадян Росії та Білорусі при в’їзді в країну

Усі громадяни, які в’їжджають до Латвії з Росії та Білорусі, будуть перевірятися. Це передбачають прийняті латвійським урядом поправки Міністерства внутрішніх справ до правил про країни, чиї громадяни, які отримали візу чи посвідку на проживання, підлягають додатковим перевіркам.

Про це повідомляє Delfi.

Досі правила передбачали, що Служба державної безпеки (СДБ) у співпраці з Бюро захисту Сатверсме не рідше за три рази на рік переглядають список країн та інформують міністра внутрішніх справ про необхідні поправки.

СДБ рекомендує включити Білорусь, Камерун та всю Російську Федерацію (досі під додаткову перевірку підпадали ті громадяни Росії, адресою або місцем народження яких були вказані Чечня, Дагестан, Інгушетія та Північна Осетія).

Зі змінами в правилах у майбутньому при видачі візи чи посвідки на проживання громадяни зазначених країн повинні будуть проходити додаткову перевірку, щоб оцінити, чи не становитиме в'їзд іноземця загрози національній безпеці чи громадському порядку та безпеці.

У МВС країни зазначили, що у зв'язку із військовою агресією Росії в Україні з 25 лютого цього року латвійські диппредставництва за кордоном припинили прийом заявок на видачу віз від громадян Росії на невизначений час.

Візи видаються лише у виняткових випадках, якщо це пов'язано з гуманітарними міркуваннями, а також членам сімей громадян ЄС, у разі тяжкої хвороби чи смерті родичів. Така сама модель застосовується в Естонії, Литві, Польщі та Чехії.

Торік у Латвії громадянам Росії було видано 11 087 віз. У період з 1 січня до 24 лютого 2022 року було видано 1 448 віз, а з 25 лютого до 17 червня – 910 віз.

Раніше Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони на видачу віз для в’їзду в Євросоюзу для всіх росіян.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Ранше міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

До того він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.