Raiffeisen Bank інвестував в українського розробника сервісів для управління фінансами

Український фінтех-стартап Fairo, який розробляє сервіси управління фінансами та ведення бухгалтерії, залучив 2 млн євро від свого чинного інвестора Raiffeisen Bank International.

Про це повідомив виконавчий директор Fairo Андрій Гідулян, пише галузеве видання dev.ua.

Команда Fairo розробила мобільний застосунок і запустила його в Україні у 2020 році, а зараз виходить і на ринки інших європейських країн.

Виконавчий директор Fairo уточнив, що цей раунд інвестицій піде на підтримку українського напряму.

"Fairo надає послуги цілодобово тисячам українських підприємців, і ми бачимо, що більшість вже адаптувалися до умов війни, перебралися в безпечні місця та готові продовжувати вести бізнес, і їм потрібні українські фінтех-продукти", – прокоментував угоду Гідулян.

Фінтех-стартап Fairo – мобільний застосунок для приватних підприємців, який допомагає вести та контролювати фінанси, створений за підтримки Raiffeisen Bank International.

Fairo – застосунок, який поєднує банківські та небанківські послуги: відкриття рахунків у банку, випуск цифрових карток, налаштування інтеграції з банками, виставлення рахунків і зарахування коштів в іноземній або національній валюті, ведення бухгалтерії, подачу податкової звітності та сплату податків.