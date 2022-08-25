Оптимістичний сценарій: Мінекономіки спрогнозувало зростання економіки України на 15,5% наступного року

Економіка України після падіння у 2022 році на 30-35% вже наступного року може стабілізуватися та зрости одразу на 15,5% в оптимістичному сценарії.

Про це перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила у інтерв’ю Reuters, зазначивши, що економічна ситуація залежатиме від розвитку військових подій у війні проти Росії.

Свириденко додала, що негативний сценарій передбачає падіння ВВП України 2023 році ще на 0,4%.

"Ми розуміємо, що маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність, яка повністю залежить від військового сценарію", – сказала Свириденко.

За словами віце-прем’єра, український уряд наразі готує макроекономічний прогноз перед початком переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми кредитування, які можуть розпочатися вже наступного місяця.

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Водночас Свириденко відмовилася уточнювати, яку суму Україна проситиме від МВФ, зазначивши, що нова програма має бути "відносно масштабною" і її потрібно швидко узгодити, щоб допомогти вивільнити кошти інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.

Своєю чергою радник президента Олег Устенко припускав, що може йтися про програму МВФ на суму $5 мільярдів на строк 18 місяців, яка може стати якорем для більшого пакету допомоги на у розмірі 15-20 мільярдів від інших кредиторів.

Як повідомлялося, Нацбанк прогнозує уповільнення спаду реального ВВП України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року до 37,5% з 39,3% у другому кварталі.

За оцінками НБУ, Нацбанк прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2022 року на 33,4%.