Оптимістичний сценарій: Мінекономіки спрогнозувало зростання економіки України на 15,5% наступного року
Економіка України після падіння у 2022 році на 30-35% вже наступного року може стабілізуватися та зрости одразу на 15,5% в оптимістичному сценарії.
Про це перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила у інтерв’ю Reuters, зазначивши, що економічна ситуація залежатиме від розвитку військових подій у війні проти Росії.
Свириденко додала, що негативний сценарій передбачає падіння ВВП України 2023 році ще на 0,4%.
"Ми розуміємо, що маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність, яка повністю залежить від військового сценарію", – сказала Свириденко.
За словами віце-прем’єра, український уряд наразі готує макроекономічний прогноз перед початком переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми кредитування, які можуть розпочатися вже наступного місяця.
Водночас Свириденко відмовилася уточнювати, яку суму Україна проситиме від МВФ, зазначивши, що нова програма має бути "відносно масштабною" і її потрібно швидко узгодити, щоб допомогти вивільнити кошти інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.
Своєю чергою радник президента Олег Устенко припускав, що може йтися про програму МВФ на суму $5 мільярдів на строк 18 місяців, яка може стати якорем для більшого пакету допомоги на у розмірі 15-20 мільярдів від інших кредиторів.
Як повідомлялося, Нацбанк прогнозує уповільнення спаду реального ВВП України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року до 37,5% з 39,3% у другому кварталі.
За оцінками НБУ, Нацбанк прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2022 року на 33,4%.
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