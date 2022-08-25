Колишнє керівництво "Антонова" завдало компанії збитків на 1 мільярд, – результати аудиту

Колишнє керівництво державного підприємства "Антонов" завдало збитків компанії на загальну суму близько 1 млрд грн за період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив виконувач обов’язків гендиректора компанії Євген Гаврилов у відеозверненні за підсумками проведеного державного аудиту, передає Інтерфакс-Україна.



"Компанії завдано збитків більш ніж на 16,5 млн грн. Через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 млн грн. Сума необґрунтованих додаткових витрат становила майже 51 млн грн. Загалом аудит встановив фінансові порушення майже на 1 млрд грн", – сказав він.



За його словами, після отримання результатів держаудиту підприємства прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.



Гаврилов уточнив, що серед зафіксованих порушень – завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.



"Авіаційне паливо закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило близько 9 млн грн. Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався", – зазначив він.



Новий глава "Антонова" додав, що значних збитків держпідприємство зазнало через вторгнення РФ внаслідок знищення частини повітряного флоту та об'єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

Читайте також: Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику "Антонова"

Як повідомлялося, держконцерн "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання ним повноважень гендиректора підприємства. "Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", – пояснив "Укроборонпром".

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Після того, один з пілотів звинуватив керівництво "Антонова" у втраті літака Ан-225 Мрія. За його словами, ще в січні була пропозиція про переміщення всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, він запевняє, що керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.