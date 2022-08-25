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Новини
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Колишнє керівництво "Антонова" завдало компанії збитків на 1 мільярд, – результати аудиту

антонов

Колишнє керівництво державного підприємства "Антонов" завдало збитків компанії на загальну суму близько 1 млрд грн за період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив виконувач обов’язків гендиректора компанії Євген Гаврилов у відеозверненні за підсумками проведеного державного аудиту, передає Інтерфакс-Україна.

"Компанії завдано збитків більш ніж на 16,5 млн грн. Через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 млн грн. Сума необґрунтованих додаткових витрат становила майже 51 млн грн. Загалом аудит встановив фінансові порушення майже на 1 млрд грн", – сказав він.

За його словами, після отримання результатів держаудиту підприємства прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

Гаврилов уточнив, що серед зафіксованих порушень – завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

"Авіаційне паливо закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило близько 9 млн грн. Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався", – зазначив він.

Новий глава "Антонова" додав, що значних збитків держпідприємство зазнало через вторгнення РФ внаслідок знищення частини повітряного флоту та об'єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

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Як повідомлялося, держконцерн "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання ним повноважень гендиректора підприємства. "Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", – пояснив "Укроборонпром".

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Після того, один з пілотів звинуватив керівництво "Антонова" у втраті літака Ан-225 Мрія. За його словами, ще в січні була пропозиція про переміщення всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, він запевняє, що керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.

Автор: 

аудит (336) збитки (1124) ДП "Антонов" (114)


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Топ коментарі
+12
А який пес попризначав їх на посади???
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25.08.2022 14:16
+12
От халепа! Знову нам хтось звідкись проислав погане керівництво! Ніколи такого не було і от знову! І чомусь знову крадуть і "Мрію" кинули - може це був подарунок агресору на випадок швидкої окупації. А головне, ніхто серйозно не буде покараний, ні ті, хто призначав, ні призначені. Хтось сумнівається?
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25.08.2022 14:53
+11
Не запізнились з розслідуваннями Зе влада - вони вже давно в Європі по кафешкам і ресторанам сидять. Чи ви своїх не садити ?
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25.08.2022 13:59
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Не запізнились з розслідуваннями Зе влада - вони вже давно в Європі по кафешкам і ресторанам сидять. Чи ви своїх не садити ?
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25.08.2022 13:59 Відповісти
А який пес попризначав їх на посади???
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25.08.2022 14:16 Відповісти
зелупа, а теперь такий він здивований
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25.08.2022 16:10 Відповісти
Кто такий гендіректор Антонова мені стало ясно,коли він виступав по телебаченню (ще до 24 лютого) і росповідав,що Кивалов його кращий друг.
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25.08.2022 22:15 Відповісти
От халепа! Знову нам хтось звідкись проислав погане керівництво! Ніколи такого не було і от знову! І чомусь знову крадуть і "Мрію" кинули - може це був подарунок агресору на випадок швидкої окупації. А головне, ніхто серйозно не буде покараний, ні ті, хто призначав, ні призначені. Хтось сумнівається?
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25.08.2022 14:53 Відповісти
не халепа а зелупа
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25.08.2022 16:12 Відповісти
уверен что ничего не докажут и замнут дело. В конце концов ничто не мешает адвокатам єтих ********* заявить, что подзащитные всецело доверяли информации озвученной Президентом про шашлыки в мае, не паниковали и причин выводить воздушный флот компании из Гостомеля не видели
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25.08.2022 15:14 Відповісти
нє, а прі чьом тут зялєнскій? прі ньом жє карупція пабєждєна... шо, нє? так, дєрьмака спрасітє - он падтвєрдіт
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25.08.2022 15:25 Відповісти
Це стаття, чі не так, а де хоть один юристи волонтери, які подавали заяви і відслідковували їх.
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25.08.2022 16:31 Відповісти
все як завжди, одні банкроти. Починаючи від чиновників що декларують нульові доходи, закінчуючи Нафтогазом і звичайно ж ніщебродом Коломойським якому треба списати чергові мільярди збитків
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25.08.2022 16:46 Відповісти
А тот, (на букву Зе) кто дважды отказывался спасти из Гостомеля Мрию - какие убытки нанёс ?
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25.08.2022 18:02 Відповісти
Ну так соратники Кучмы.
Кучма сдохни.
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25.08.2022 18:27 Відповісти
екс-керівництво самовільно повернеться з Лейпцигу, щоб прийти на суд, чи все ж таки ціла арава слідчих на літаку Ан полетить до Лейпцигу, щоб оголосити звинувачення !? от така халепа... "зачне" покарання - то до великої дупи
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25.08.2022 19:15 Відповісти
Після 19-ого року майже всі державні підприємства, де поміняли керівництво стали збитковими
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26.08.2022 07:31 Відповісти
Команда фас, чтобы они никогда не вернулись. Тогда много вопросов к действующим псам. Где было пво военного аэропорта, почему заранее не вылетели и.т.д. сейчас можно скинуть все на бывший менеджмент. В ИНТЕРПОЛ ОБЬЯВИЛИ РОЗЫСК? или как с Наумовым.
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26.08.2022 08:19 Відповісти

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