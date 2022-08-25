Росіяни відключили Енергодар та частину окупованого півдня від електроенергії (оновлено)

Місто-супутник Запорізької АЕС Енергодар через обстріли російських військ повністю залишився без електро- та водопостачання.

Про це міський голова Дмитро Орлов повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Енергодар вкотре опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні через ворожі обстріли місто повністю залишилося без світла і води", – написав він.

"Зараз з'ясовуємо, наскільки критична ситуація і чи можна її виправити найближчим часом. Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та спільної ситуації - чекаємо на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом", – додав мер Енергодара.

Водночас, за даними російських ЗМІ, без електрики також залишилися окуповані Херсон, Мелітополь та Нова Каховка.

"Електрики немає у Херсоні та деяких населених пунктах області. Частково відключено водопостачання та мобільний зв'язок", – пише Інтерфакс із посиланням на співрозмовників на Херсонщині. Про причини відключення не повідомляється.

Пізніше представники окупаційної влади Енергодару заявили, на Запорізькій АЕС спрацювала система безпеки. Саме з цим пов’язано відключення електроенергії. Наразі вже здійснено перепідключення, пише РБК.

За словами так званого "очільника" міста, система безпеки АЕС спрацювала через пожежу на навколишній території. Це призвело до короткого замикання в мережі. Займання сталося внаслідок обстрілів.

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Як повідомлялося, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.