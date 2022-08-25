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Росіяни відключили Енергодар та частину окупованого півдня від електроенергії (оновлено)

енергодар

Місто-супутник Запорізької АЕС Енергодар через обстріли російських військ повністю залишився без електро- та водопостачання.

Про це міський голова Дмитро Орлов повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Енергодар вкотре опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні через ворожі обстріли місто повністю залишилося без світла і води", – написав він.

"Зараз з'ясовуємо, наскільки критична ситуація і чи можна її виправити найближчим часом. Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та спільної ситуації - чекаємо на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом", – додав мер Енергодара.

Водночас, за даними російських ЗМІ, без електрики також залишилися окуповані Херсон, Мелітополь та Нова Каховка. 

"Електрики немає у Херсоні та деяких населених пунктах області. Частково відключено водопостачання та мобільний зв'язок", – пише Інтерфакс із посиланням на співрозмовників на Херсонщині. Про причини відключення не повідомляється.

Пізніше представники окупаційної влади Енергодару заявили, на Запорізькій АЕС спрацювала система безпеки. Саме з цим пов’язано відключення електроенергії. Наразі вже здійснено перепідключення, пише РБК.

За словами так званого "очільника" міста, система безпеки АЕС спрацювала через пожежу на навколишній території. Це призвело до короткого замикання в мережі. Займання сталося внаслідок обстрілів.

Читайте також: Запорізька АЕС працює із ризиком для безпеки, – "Енергоатом"

Як повідомлялося, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: 

Енергоатом (1194) електроенергія (4220) Енергодар (9) Запорізька АЕС (342)


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Скоріш за все що кацапи глушать реактори на АЕС . Побачимо через деякий час.
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25.08.2022 14:33 Відповісти
это было бы еще не самое плохое.
Плановое отключение - это то что надо было сделать еще в марте. Энергоатом тупанул.
А теперь, когда ЛЭПы оборваны, отключение происходит в аварийном режиме. Это очень опасно.
да еще орки дизель посливали для своих танков.. хоть бы топлива для генераторов хватило...
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26.08.2022 10:16 Відповісти
ДЯКУЮ Зе ЗА ЗДАНИЙ ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ І ЧОНГАР
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25.08.2022 16:48 Відповісти
чому для кацапів дозволений ядерний тероризм, чому весь світ мовчить, незрозуміло. де реакція країн Європи, у випадку НС постраждають всі
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25.08.2022 20:14 Відповісти
кто конкретно молчит, покажи пальцем. МАГАТЭ? ООН?
все европейские лидеры высказались.
Что они еще могут сделать? не сдать Херсон? ну так это наши проблемы - не надо было за Зе голосовать.
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26.08.2022 10:17 Відповісти
Звіздєцпановє...Коцапи повним ходом порушують технолог.режим роботи ЗАЄС, а в світі твлькт бульки надувають та виражають "озабочєнность"...
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25.08.2022 20:36 Відповісти
а что сделал ты кроме серануть в комментах?
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26.08.2022 10:19 Відповісти

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