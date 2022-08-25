"Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення ще на трьох прикордонних переходах з Євросоюзом

АТ "Укрзалізниця" планує відкрити залізничне сполучення ще на трьох прикордонних переходах для розширення пропускної спроможності.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов, передає Інтерфакс-Україна.



"Щодо розширення західних прикордонних переходів: ми також працюємо в цьому напрямку. Ми запустили "Березине-Басарабяска", зараз розглядаємо "Гребенне-Рава-Руська" та "Стражава-Кросценко", а ще "Дилове-Валя-Вішеулуй", ці чотири прикордонні переходи як раз і спрямовані на розширення пропускної спроможності", – заявив він.



Крім того, Ткачов зазначив, що електрифікація та ремонт колії на прикордонних територіях, які проводить "Укрзалізниця", також спрямовані на розширення пропускної спроможності залізничних доріг у бік Європи.

Як повідомлялося, планує цього року відремонтувати та збудувати рекордну кількість інфраструктури – 149,3 км. Крім того, буде електрифіковано 56,8 км колій.