Окупанти вивезли в Росію весь урожай найбільшого агрохолдингу Луганщини, – Гайдай

На полях найбільшого луганського агроформування ПрАТ "Агротон" зібрали 200 тисяч тонн зерна, але весь урожай окупанти відправили в Росію.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Місцеві аграрії, які вимушені були залишитися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної.

За словами заступниці директора Департаменту агропромислового розвитку ОВА Любові Безкоровайної, цьогоріч область очікувала на найбільший за всі роки врожай. Моніторинг ПрАТ "Агротон" показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га.

"Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян", – зазначила вона.

Посадовиця додала, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу.

Як додав Гайдай, ТОВ "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – це соціальна опора регіону. Однак їх захопив підприємець із Краснодара, маючи уставний фонд 2 тис. рублів.

"Так, у "Агротоні" на почату року залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганщини зібрано ще 200 тисяч тонн, однак все це вивезено на Росію. Аналогічна ситуація і з продукцією "Нібулона" – вкрадено все", – наголосив глава області.

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Зараз аграрії Луганщини співпрацюють із міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна. Відповідна інформація буде передана до міжнародних судів.

"Майже нічим обробляти землю та збирати врожай. Бо всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, у "Агротона" забрали 40 одиниць автомобільного транспорту. Так, техніку з Новоайдарщини одразу перегнали до Перевальська, її відстежили за допомогою GPS. Навіщо вона там – незрозуміло", – додав Гайдай.

Він додав, що аналогів такої техніки в росіян не було. Вони не вміють нею користуватися. Трапляються випадки, коли окупанти не можуть впоратися навіть із запуском двигуна.

На деяких підприємствах через відсутність грошей люди відмовляються працювати. Як результат, там озимина ще залишається на полях.